Bárbara de Regil reveló qué fue lo más traumático que tuvo que hacer al grabar Rosario Tijeras

La telenovela de Rosario Tijeras es una de los más aclamados por el público actualmente. Este proyecto es protagonizado por Bárbara de Regil, quien aunque parece estar hecha para el personaje, no la pasó nada bien durante los primeros episodios, pues se enfrentó a un reto sumamente complicado.

Así lo compartió la actriz de cine mexicana a través de un video en sus redes sociales, donde admitió que para poder seguir adelante con las grabaciones, tuvo que vencer su miedo a las armas. Esto ya que en el pasado habría experimentado un episodio que ella misma catalogó como traumático, y que nunca se imaginó que años después sería un obstáculo para cumplir con sus metas profesionales.

“Yo era otra persona cuando empecé con Rosario Tijeras y terminé siendo otra. Le tenía mucho miedo a las armas, porque tuve una experiencia traumática. Entonces, la primera vez que me dieron un arma, la tomé, corté, disparé y me puse a llorar. El director llegó y me abrazó, Fer (su esposo) también estaba ahí y me dijo que estuviera tranquila”, recordó la famosa sobre este momento que habría tenido lugar hace aproximadamente nueve años.

X / @barbaraderegil Durante las grabaciones de Rosario Tijeras, Bárbara de Regil rompió en llanto por su miedo a las armas

Bárbara de Regil presumió su mayor aprendizaje tras grabar Rosario Tijeras

Con el carisma que la caracteriza, Bárbara de Regil aseguró que todos estos miedos quedaron atrás con el apoyo de su equipo, quienes le ayudaron a superar los malos recuerdos que la perseguían. Por eso es que en 2025 y en medio del furor que acompañó al estreno de Rosario Tijeras 4, señaló que ya es capaz de manejar estos artefactos, pero siempre siendo consciente de la responsabilidad que implica tenerlas.

“Ahora que terminé con Rosario Tijeras 4, ya sé manejar súper bien el arma; sé sacarla, cortar y disparar en menos de dos segundos. Ya sé usar también armas largas y todo. Que no me siento orgullosa, porque las armas son muy delicadas y al final yo no manejo armas de verdad, tienen un truco para que salga salva”, explicó sonriente.

¿Cuántas temporadas tiene Rosario Tijeras?

La historia de Rosario Tijeras con Bárbara de Regil como protagonista, tiene cuatro temporadas. La primera se estrenó en 2016 y la cuarta en 2025; mientras que existen grandes expectativas por más capítulos para 2026.