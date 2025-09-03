Así luce verdaderamente el barrio de CDMX donde se grabó Rosario Tijeras 4: en video y fotos

La colonia Lázaro Cárdenas en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), fue una de las locaciones reales donde se grabaron varias escenas de ‘Rosario Tijeras 4'.

Aunque muchos pensaban que era un set de grabación, la producción eligió este rincón urbano por su estética cruda, la cercanía con la Ciudad de México (CDMX) y la vista impresionante al Cerro del Chiquihuite.

Dónde está la colonia Lázaro Cárdenas, donde se grabó ‘Rosario Tijeras 4'

Esta colonia donde se grabaron algunos episodios de ‘Rosario Tijeras 4' está ubicada justo en los límites de la CDMX con el Estado de México, muy cerca de la delegación Gustavo A. Madero y de la colonia Vista Hermosa.

Crédito: Facebook/Lázaro Cárdenas Oficial El barrio de CDMX donde se grabó Rosario Tijeras 4

El barrio es conocido por su topografía difícil: hay calles tan empinadas como Plan de Sagitario, donde literalmente podrías irte de boca si no caminas con cuidado.

Desde lo alto se puede ver una panorámica de la ciudad, y en días despejados, incluso se alcanzan a ver los volcanes. La zona también es conocida por sus rutas de camiones que suben y bajan por “la presa”, muy cerca del panteón local.

¿La Lázaro Cárdenas es una colonia peligrosa?

Vecinos y usuarios de redes sociales han compartido videos mostrando algunos episodios de violencia o robos en la colonia Lázaro Cárdenas, lo que generó intriga cuando se supo que ahí se grabó parte de la cuarta temporada de Rosario Tijeras.

Datos oficiales indican que la colonia Lázaro Cárdenas fue identificada como uno de los corredores prioritarios por incidencia de violencia de género, con un porcentaje del 11.27 % de denuncias acumuladas relacionadas con violencia contra la mujer y lesiones en el periodo estudiado.

Es la colonia con mayor saturación de este tipo de reportes dentro de Tlalnepantla de Baz. Aun así, también es un lugar con historia, resistencia y comunidad: muchas familias llevan generaciones viviendo ahí.

¿Cómo llegar al barrio de Rosario Tijeras?

Para quienes quieran visitar el barrio de ‘Rosario Tijeras’ en CDMX se puede llegar desde la Línea 3 del Metro (Indios Verdes) y tomar una combi hacia Tlalnepantla que suba por la zona de la presa. También se puede acceder desde Tenayuca y San Juan Ixhuatepec.