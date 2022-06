Novia de Octavio Ocaña consterna a todos con este mensaje.

Siete meses han pasado desde que Octavio Ocaña perdió la vida de forma trágica el pasado 29 de octubre de 2021 tras una persecución por elementos de seguridad del Estado de México; sin embargo, su recuerdo está más presente que nunca, sobre todo en su novia Nerea González.

Actualización en el proceso de investigación del actor Octavio Ocaña.

Hace algunos días se filtró una noticia en la que se especulaba que la novia de Octavio Ocaña estaba estrenando romance, esto después de que Bertha Ocaña, hermana del histrión, realizara una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans.

Ahí le preguntaron sobre la novia de su hermano y qué pensaría si ésta se diera una nueva oportunidad en el amor, a lo que ella respondió: “Qué buena pregunta. Ella es una persona que está en todo su derecho de continuar con su vida y no pensaría nada, más bien la apoyaría porque la quiero ver bien y feliz, porque así quería verla también mi hermano”.

“Desafortunadamente, ella está rota de su corazón, porque la vida le arrebató a la persona con la que eligió hacer su vida, es un dolor que no se le desea a nadie”, añadió.

Te puede interesar: ¿Novia de Octavio Ocaña estrena romance tras muerte del actor?

¿Qué dijo la novia de Octavio Ocaña? A través de su cuenta de Instagram, Nerea respondió a los rumores sobre un posible nuevo romance: “No se pasen de verdura, ahora de dónde me sacaron un novio? A ver hagan viral esto también… NOOO, NO TENGO NINGÚN “ROMANCE” NUEVO!!!!

Foto: Instagram: nerea.gogo

Prometida de Ocaña consterna con nuevo mensaje

En las últimas horas, Nerea González publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde dejaba entrever que no se sentía bien y que no encontraba la forma de vivir, algo que sin duda preocupó a los fans del actor y de la joven, pues tal parece que no ha superado la pérdida de Octavio Ocaña, por lo que se encuentra triste.

Así mismo, publicó otra historia en la que publicó: “Al final… todos se alejan de ti”, así como algunas imágenes de la tumba del actor que diera vida a ‘Benito Rivers’.