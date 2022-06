Novia de Octavio Ocaña responde si está estrenando romance.

Siete meses han pasado desde aquel 29 de octubre de 2021 cuando Octavio Ocaña perdió la vida tras una persecución por elementos de seguridad del Estado de México, recientemente Bertha Ocaña recordó a su hermano en redes sociales con emotivos mensajes y de paso habló de Nerea González, quien fuera la prometida del finado actor.

La audiencia de las personas que filtraron el video de Octavio Ocaña.

A través de una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, Bertha le respondió a un fan que le preguntó qué pensaría si ella se diera una nueva oportunidad en el amor después de la muerte de su hermano, a lo que ella respondió sin tapujos que nada.

“Qué buena pregunta. Ella es una persona que está en todo su derecho de continuar su vida y no pensaría nada, más bien la apoyaría porque la quiero ver bien y feliz, porque así quería verla también mi hermano”, aseguró.

La hermana del joven actor que diera vida al entrañable ‘Benito Rivers’ aseguró que, Nerea es libre; sin embargo, se encuentra viviendo una etapa complicada tras el fallecimiento de Octavio Ocaña.

“Desafortunadamente, ella está rota de su corazón, porque la vida le arrebató a la persona con la que eligió hacer su vida, es un dolor que no se le dese a nadie”, añadió.

Así reaccionó Nerea González, novia de Octavio Ocaña

Ante la ola de rumores y especulaciones sobre si Nerea González estaba estrenando romance, la joven hizo uso de sus redes sociales para aclarar este tema y así ponerle fin a los dimes y diretes sobre su persona.

A través de su cuenta de Instagram, González respondió a una nota que aseguraba que ella había sido puesta en el ojo del huracán por la hermana del actor, pues existía el rumor de que andaba estrenando romance a siete meses de la muerte del actor.

“No se pasen de verdura, ahora de dónde me sacaron un novio? A ver hagan viral esto también… NOOOO, NO TENGO NINGÚN “ROMANCE” NUEVO!!! No me llama, no me interesa y no ocupo!! Ya mejor páguenme por andar hablando de mi pura tontería, no?”, escribió en una de sus historias de Instagram.