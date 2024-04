Novia de Shocker habla sobre la detención del luchador en Oaxaca

La tarde de este jueves 4 de abril nos enlazamos con Gisela, novia de Jair Soria, mejor conocido como Shocker, el luchador “1000% Guapo”, quien fue detenido en el estado de Oaxaca por causar destrozos en un hotel.

Shocker se encontraba en Oaxaca porque fue invitado a una función de lucha que tuvo lugar el domingo pasado. Se sabe que el esteta se encontraba hospedado en un hotel y se le venció la estancia, por lo que al pedirle que abandonara la habitación él se negó a hacerlo y comenzó a hacer destrozos. Posteriormente fue detenido y presentado ante las autoridades para fincarle responsabilidades por destrozos en propiedad ajena. Al respecto, habló Gisela Jiménez Franco.

Novia del ‘Shocker’ explica por qué detuvieron al luchador en Oaxaca [VIDEO] Gisela Jiménez Franco, novia del ‘Socker’, nos explica que el luchador se comunicó con ella el martes para al día siguiente regresarse a CDMX, sin embargo, eso no sucedió.

¿Qué dijo Gisela, la novia de Shocker?

En exclusiva para Ventaneando, Gisela dijo que “(Shocker) el día domingo se fue a una función allá en Oaxaca. La idea es va, lucha y regresa, pero pues le encanta la fiesta, no mide las consecuencias. Se quedó allá en un hotel y pues a lo mejor por situaciones que ya conocen y ya conocemos pasó lo que siempre pasa”.

¿Hasta cuándo tuvo contacto con Shocker?

Al preguntarle sobre cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el luchador y cómo lo escuchó en su momento, Gisela sentenció lo siguiente: “el domingo sé que tuvo la lucha y él tenía que estar aquí el día lunes. Él se comunicó conmigo hasta el día martes para decirme que quería dinero para su pasaje y yo le envié dinero, pero no se regresó, entonces ayer por la tarde se comunica él conmigo para decirme lo que sucedió, que había tenido un problema en el hotel, que lo estaban molestando y que lo habían detenido. Por ese motivo me pasaron a la fiscal y me dijo la situación”.

“Ahorita lo que nosotros estamos buscando es pagar la fianza y pagar los daños que hizo para que él pueda salir”, agregó.

¿A cuánto haciende la cantidad de los daños?

Sobre cuánto es lo que debe de pagar Shocker por los destrozos ocasionados, Gisela no quiso revelar la cifra porque logró llegar a un acuerdo con la dueña del inmueble.

“Yo no puedo decir una cantidad porque la señora del inmueble se portó muy buena gente conmigo y es con la que yo tengo el enlace. Ella me dijo, porque ella no lo conocía y me dijo a mí: ‘Yo no sabía ni qué persona era, simple y sencillamente lo que yo busco es no causarle daños a él y voy a checar lo que son mis daños. Págame mis daños, la mano de obra y no hay ningún problema”, agregó.

¿Cuánto tiempo lleva de relación con Shocker?

Gisela y Shocker tienen una relación desde hace 2 años y 8 meses, tiempo en el que, según cuenta: “se estaba tratando en un anexo, ha estado en algunas clínicas, ahorita estuvo en un anexo tres meses, después otro tres meses pero yo te voy a decir una cosa, si realmente tú como persona no quieres cambiar, si no quieres curarte no funciona”.

Gisela negó que Shocker esté solo y que no tenga el apoyo de nadie como muchos medios han señalado, por lo que aseguró que el “1000% Guapo” tiene a su madre, hermano y a ella.

“Él es una persona adulta y ante todo sabe lo que hace, si él no quiere la ayuda o el apoyo no podemos hacer más. Él nada más tiene a su hermano y a su mamá, y en este casi a mí, no tiene más. Amigos tiene contados y lo único que su familia y yo queremos es que esté bien, que no se dañe, que no le pase nada”, enfatizó.

¿Qué pasará con Shocker? Gisela sentenció que ahora lo más importante es pagar la fianza y los daños para que salga en libertad, pero ya platicarán con él sobre lo vendrá después.

¿Estas conductas le afectan en sus contrataciones?

Gisela aseguró que sí: “Hay promotores que de plano me dicen no, gracias. Hay promotores que se comprometen conmigo y me dicen ‘yo me comprometo contigo, tú lo llevas y tú me cumples’, pero sí afecta. Yo tengo una gran esperanza que él quiera ayudarse, que quiera rehabilitarse y que lo haga por su familia”.

