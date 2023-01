Novio de Kenia Os se despide de las redes sociales.

El pasado fin de semana les informamos que la cuenta de Twitter de Kenia Os había sido desactivada; sin embargo, días después nos encontramos con la noticia de que Gera MX, novio de la cantante e influencer ha decidido retirarse de las redes sociales.

El 2023 ha iniciado a tambor batiente para muchos famosos, algunos se han visto envuelto en polémicas y presuntas infidelidades, entre ellos se encuentra Kenia Os y Gera MX, pues se especula que el intérprete le fue infiel a la joven.

¿Qué ha pasado entre Gera MX y Kenia Os?

En las últimas horas las redes sociales se incendiaron gracias a la filtración de unas imágenes en donde el rapero sale con otra mujer que no es Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida como Kenia Os. Este hecho hizo enfurecer a las Keninis, quienes arremetieron contra Gerardo Daniel Torres Montante (Gera MX).

La joven con la que Gera MX, novio de Kenia Os, aparece en las fotografías ha sido identificada como Daniela Velasco, es originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, lugar donde el rapero mexicano pasó las fiestas de Año Nuevo.

Pero la cosa no paró ahí y Daniela publicó algunas indirectas para Kenia Os, sin mencionar que la madre de la joven compartió una fotografía de su hija junto a Gera MX, lo que acrecentó los rumores de una infidelidad.

¿Todo fue una broma? Posteriormente, el cantante de 28 años lanzó una explicación en Twitter sobre su aparente infidelidad a Kenia Os y compartió una serie de capturas de una conversación con Daniela Velasco, donde admite que todo se trató de una broma, pero las cosas se salieron de control.

Gera MX también aprovechó para pedir respeto a su vida privada y aseguró que está intentando ser una mejor persona para Kenia Os.

¿Gera MX cierra sus redes sociales?

Después de la supuesta broma que se salió de control, Gera MX reveló en su cuenta de Instagram que se despedirá de las redes sociales y publicó un mensaje de despedida para sus seguidores. En el post le pidió a sus fans que lo dejen tranquilo y aseguró que no le gusta verse involucrado en controversias, sobre todo si tiene que ver con su vida personal.

“Raza espero que estén todos bien, dejaré un último mensaje en mi Twitter debido a que el morbo en estos días vende, mueve y rompe todo lo que se le antoje, realmente esto no es mi estilo pero la persona con la que comparto sentimientos se ha vuelto de lo más importante en mi vida, vengo de otra escena donde se juzga la música y no la vida personal, pero por la tranquilidad que he logrado conseguir en estos últimos meses les escribo esto, yo hago rap, soy malo en las polémicas y no siento que una plataforma donde solo se opina con perfiles falsos pueda beneficiarme en absolutamente nada, los quiero, la vida está cortita como para mostrar desinterés por alguien que le hace bien a tu vida, paz raza”, escribió Gera MX.

En Twitter también colgó un mensaje de despedida: “Raza es mi último mensaje en Twitter para que tengan el contexto completo de lo que están diciendo, lo hago por la salud mental de la persona que más quiero y listo, cuídense”.