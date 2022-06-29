¿Son novios? Kuno Becker y Karely Ruiz coquetean.

Parece que hay un romance que se está gestando, pues todo indica que Kuno Becker y Karely Ruiz están coqueteando y puede que sean novios.

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Esto estaría sucediendo por medio de TikTok ya que en esta plataforma el actor estaría charlando con mucha frecuencia con la modelo que es uno de los tantos personajes reconocidos dentro de OnlyFans.

¿Cómo es que Kuno Becker y Karely Ruiz están coqueteando? Toda esta historia tuvo un gran aporte a partir de Twitter donde el intérprete usó la plataforma de Twitter, donde hizo un video en reacción a una publicación de Karely Ruiz, donde la modelo dice:



Hoy amanecí con ganas de un novio feo, huevón, que no haga nada, que sea un mantenido, porque yo lo voy a sacar de trabajar. ¿Quién se apunta?

La influencer también resaltó en el video que la ayuda era bienvenida y desde entonces, el registro que se publicó el 22 de junio ha tenido más de 1 millón de likes como más de 55.000 comentarios que entre ellos, como era de esperarse, varios se postularon como candidatos para estar junto a ella.

Ahora bien, lo increíble es que el mismísimo Kuno Becker respondió a esta búsqueda publicando en su cuenta de TikTok una video reacción a la publicación de la muchacha.

El actor considera cumplir con la búsqueda de “novio huevón” que aspira la modelo. Para que no quede lugar a dudas de que busca entrar en la competencia por el amor de Karely Ruiz, Kuno Becker acompañó su video con la leyenda “ya chingué”, mientras se le ve levantando uno de sus puños a manera de celebración.

Por supuesto, ambos videos fueron publicados originalmente en tono de broma, aunque algo podría surgir de verdad entre Kuno Becker y Karely Ruiz.

La influencer respondió de inmediato al video de Kuno Becker, destacando lo bien parecido que le parece: “Tú estás hermoso”.

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Kuno Becker agradeció el halago, aunque al parecer ya no quiso seguir, pues su respuesta pareció algo cortante, pero muy educada: “Gracias!! Igualmente”.