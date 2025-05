¡Nunca antes visto! Dani Valle le quiere ceder su lugar a Isaías ‘Chef en Proceso’

El octavo programa de MasterChef Celebrity ha sido, hasta ahora, uno de los más difíciles e intensos dentro de la temporada, debido a que, por primera vez, una celebridad quería ceder su lugar al eliminado de la noche. Te contamos todos los detalles del momento que dejó impactados a todos.

¿Qué pasó en el octavo programa de MasterChef Celebrity Generaciones?

Hemos vivido una montaña rusa de emociones en la competencia, pues las celebridades se enfrentaron a un Reto de Campo en donde debían demostrar sus mejores técnicas culinarias para deleitar y convencer a 41 comensales de dar un voto a su favor.

Los Azules (Clásicos y Casete) cocinaron guajolote al pozo, mientras que el equipo Rojo (Milenials y La Nueva Generación) prepararon liebre al pozo. Después que los comensales degustaron los platillos, tomaron una decisión y con 34 votos ganó el equipo Rojo.

Todo entró en calma para los Milenials y La Nueva Generación, ya que subieron al balcón después de ganar el primer reto y Dani Valle fue el portador del Pin del Chef, lo cual le dio la oportunidad de tomar decisiones en el siguiente reto.

Para el Reto de Salvación, Dani Valle seleccionó a las parejas que trabajarían juntas, dejando la distribución de la siguiente manera:

Bárbara y Luis Fernando

Plutarco y Ofelia

Gaby y Andrea



Sin embargo, Anabel quedaba sola, por lo que Dani tuvo que tomar una difícil decisión, y bajó a alguien del balcón para que hiciera pareja con Anabel. El elegido para bajar fue Isaías, por lo que automáticamente también entró en riesgo de irse al Reto de Eliminación.

Dani Valle le quiere ceder su lugar a Isaías en la competencia

El Reto de Salvación no fue nada bueno para Anabel e Isaías, ya que en la degustación los chefs comentaron que la elección de los chiles para realizar su platillo no fue nada buena, además de eso el chef Herrera, llamó arrogante a Isaías, debido a que las parejas del reto podían llamar a un chef por 5 minutos para que los apoyara a hacer su platillo y cuando le hablaron no le pidieron apoyo, sino que solo le pidieron que probara su mole, por lo que la pareja se fue a Mandil Negro.

El Reto de Eliminación no fue nada bueno para Isaías, pues aunque se confió al preparar la masa para realizar sus garnachas se pasó de manteca, lo que hizo que los chefs tomaran la decisión de que él fuera el eliminado.

Dani Valle se sintió culpable de que Isaías fuera el eliminado, pues fue su decisión bajarlo del balcón para ayudar a Anabel, pero dejó en claro que no lo hizo con mala intención, al contrario, fue con la intención de ayudar a Anabel.

Cuando se informó que Isaías, ‘Chef en Proceso’, era el eliminado de la noche, Dani Valle bajó rápidamente del balcón y con lágrimas en los ojos hizo una fuerte petición, pidió a la producción que no eliminaran a Isaías, que él intercambiaba su lugar para que se quedara.

Todos quedaron asombrados ante la petición de Dani Valle; sin embargo, el chef Poncho les hizo ver que a veces se gana y a veces se pierde, y el ser eliminado no lleva a Isaías al fracaso y recalcó que no ha dudado ni un segundo en que Chef en Proceso sea un grandioso chef.