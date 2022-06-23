Ellos son los pretendientes de Karely Ruiz, la reina de OnlyFans.

Está siendo una de las influencers más destacadas del momento y como tal hay muchachos interesados en ella así que pasemos a conocer los pretendientes de Karely Ruiz, la reina de OnlyFans.

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El 2022 se ha convertido en un antes y un después para ella pues su incipiente popularidad llevó a que sus ingresos hayan mejorado considerablemente a partir de los numerosos suscriptores que acumula en esta plataforma que tan útil le ha sido.

¿Quiénes son los pretendientes de Karely Ruiz, la reina de OnlyFans? Uno de ellos es el experimentado actor Andrés García, que ha asegurado que quería que fuera su novia pues, lo hacía sentir como en sus mejores años en donde era uno de los galanes más cotizados del cine y televisión.



Aunque la diferencia de edades (se sacan 59 años) nunca fue un impedimento para su amor, pero la verdad detrás de todo ese coqueteo es que Don Andrés García no quería ser uno más de los pretendientes en la vida de la influencer.



Fofo Márquez, otro personaje destacado del mundo de las redes sociales, se ha definido como un ferviente fan de la también influencer. Recientemente se filtraron fotos y videos donde se puede ver a Fofo y Karely en pleno beso ante la mirada de los demás asistentes al antro en el que se encontraron.

Pese a que las imágenes hablan por sí solas, Márquez negó ser el novio de la dama de 22 años quién aseguró que se encuentra soltera y disfrutando del gran momento que atraviesa su carrera como creadora de contenido.

Finalmente tenemos que mencionar el caso de Sargento Rap como otro de los que no se pierde las publicaciones por lo que comenta sus fotos muy seguidas y deja ver qué siente atracción por la influencer.

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Pese a las muestras de interés que tiene el cantante en la joven, ella no parece tener interés en él, por lo que cuando coinciden suelen bromear sobre la situación de que sea uno de sus pretendientes.