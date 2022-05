De Lo Que UNO Se Entera: El nuevo podcast de Azteca UNO.

En nuestra casa, TV Azteca, tenemos el objetivo de siempre estar cerca de los televidentes y llevarles el mejor contenido a sus hogares, por lo que ahora anunciamos un nuevo concepto que va a revolucionar la forma de entender los realities.

Luego del gran éxito que han tenido en el pasado nuestros podcasts ‘Descansen, si pueden’, ‘Corazón Grupero’, ‘El expediente’, ‘La Resolana Sin Censura’ y ‘Show Colosal’, llega un nuevo concepto en TV Azteca Digital: ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

Te sorprenderemos con el nuevo podcast “De lo que UNO se entera”.

Te puede interesar: Estas son las FOTOS con las que Macky González impactó a todos.

¿De qué va a tratar ‘De Lo Que UNO Se Entera’ y quién será el conductor?

La gran programación que tenemos en la pantalla de Azteca UNO va a ser la que ponga el tema de conversación en cada uno de los episodios de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

Cada semana vamos a tener un tema diferente con grandes invitados que nos van a contar cosas que en otro lado jamás revelarían a sus fans.

La conducción de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ va a estar a cargo de Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien siempre va a entrevistar a los invitados que pueden ser exparticipantes de algunos realities de Azteca UNO , eliminados, conductores y familiares, quienes siempre tiene algo que contar de su experiencia en la pantalla chica.

¿Cuándo y dónde ver De lo que uno se entera?

El estreno de este nuevo podcast será el próximo 11 de mayo en punto de las 15:00 horas y lo podrás seguir por medio de las siguientes plataformas: Facebook, TikTok, Sitio web, App TV Azteca En Vivo, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcasts y Amazon Music.

También te puede interesar: ¿A qué hora, cuándo y dónde ver el estreno de Soy famoso ¡sácame de aquí?

Pero en caso de que no lo hayas logrado ver completamente en vivo, lo podrás disfrutar en On Demand todos los jueves en punto de las 12:00. Así que ya lo sabes, no te puedes perder el estreno de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.