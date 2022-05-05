De Lo Que UNO Se Entera: El nuevo podcast de Azteca UNO.

En nuestra casa, TV Azteca, tenemos el objetivo de siempre estar cerca de los televidentes y llevarles el mejor contenido a sus hogares, por lo que ahora anunciamos un nuevo concepto que va a revolucionar la forma de entender los realities.

Luego del gran éxito que han tenido en el pasado nuestros podcasts ‘Descansen, si pueden’, ‘Corazón Grupero’, ‘El expediente’, ‘La Resolana Sin Censura’ y ‘Show Colosal’, llega un nuevo concepto en TV Azteca Digital: ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

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¿De qué va a tratar ‘De Lo Que UNO Se Entera’ y quién será el conductor?

La gran programación que tenemos en la pantalla de Azteca UNO va a ser la que ponga el tema de conversación en cada uno de los episodios de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

Cada semana vamos a tener un tema diferente con grandes invitados que nos van a contar cosas que en otro lado jamás revelarían a sus fans.

La conducción de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ va a estar a cargo de Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien siempre va a entrevistar a los invitados que pueden ser exparticipantes de algunos realities de Azteca UNO, eliminados, conductores y familiares, quienes siempre tiene algo que contar de su experiencia en la pantalla chica.

¿Cuándo y dónde ver De lo que uno se entera?

El estreno de este nuevo podcast será el próximo miércoles 11 de mayo en punto de las 15:00 horas y lo podrás seguir por medio de Facebook Live y TikTok en vivo. Un día después, estará disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcasts y Amazon Music.

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