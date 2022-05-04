¿A qué hora, cuándo y dónde ver el estreno de Soy famoso ¡sácame de aquí!?

Esta noche será el estreno estelar de Soy famoso ¡sácame de aquí!, el nuevo reality show de Azteca UNO que promete estar lleno de emociones y donde los famosos intentarán vencer sus más grandes miedos y fobias cuando se expongan a diferentes retos que les pondrán los pelos de punta a más de uno, todo con el firme objetivo de convertirse en el rey o la reina de la jungla.

Conocimos EN EXCLUSIVA a conductores de ‘Soy famoso, ¡sácame de aquí!’

Soy famoso ¡sácame de aquí! iniciará este miércoles 4 de mayo en punto de las 19:30 horas y podrás disfrutarlo a través de las pantallas de Azteca UNO. Los famosos que pondrán a prueba sus más grandes miedos son: Alfredo Adame, Magaly Chávez, Apio Quijano, Héctor Terrones, Pancho Uresti, Wendolee, Jessica Díaz, Mariana Ávila, Khiabet Peniche y Oskarín.

Los participantes deberán sortear diferentes pruebas para poder sobrevivir en la competencia, poniendo a prueba sus sentidos y capacidades para superar sus más grandes fobias y donde solamente un artista logrará coronarse el rey o la reina.

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¿Los famosos sabrán lo que les espera? 😱🌿 Sus emociones estarán al límite en el estreno de 𝖲𝖮𝖸 𝖥𝖠𝖬𝖮𝖲𝖮 ¡𝖲𝖠́𝖢𝖠𝖬𝖤 𝖣𝖤 𝖠𝖰𝖴𝖨́! 🪵👣



¡Nos vemos a las 7:30 p.m., por @aztecauno! 🤯🕸 #SoyFamosoEstrena pic.twitter.com/zbDYuX7cXg — Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! (@SoyFamosoMx) May 4, 2022

El programa será conducido por Atala Sarmiento y Horacio Villalobos, de los conductores más famosos y con mayor audiencia de TV Azteca. Hasta el momento se desconoce cuál será el formato de la competencia, por lo que no te puedes ni un solo capítulo.

“Bienvenidas y bienvenidos a Soy famoso ¡sácame de aquí! Todo puede pasar... ¿preparados, tienen hambre?”, expresó Horacio Villalobos en el primer vistazo del reality más esperado de la televisión mexicana tras la finalización de Exatlón: All Star. “Cuando decimos todo esto”, continúa Atala, quien marcará su regreso a la conducción con este programa.

¿Cuándo y dónde ver el programa?

Soy famoso ¡sácame de aquí! iniciará este miércoles en punto de las 19:30 y podrás disfrutarlo a través de las pantallas de Azteca UNO, ¿quién ser convertirá en el rey o reina de la jungla?