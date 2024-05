Los números más utilizados por delincuentes para extorsionar: lista completa

Todas las instancias en la vida disponen de situaciones tan positivas como poco agradables. La tecnología no es la excepción. Es un hecho que ha generado unos muchos aspectos bastante positivos pero es una verdad que hay algunos hechos poco celebrables y el que nos convoca se halla en esa precisa. Sabiendo eso, expliquemos sobre los números más utilizados por delincuentes para extorsionar.

Hoy en día existen peligros varios en lo concerniente para tus datos como ingresos monetarios. Ahora bien, para ello es fundamental conocer de instancias que puedan ser lamentables como también poco gratas pues el mundo de la cyber delincuencia sabe renovarse o disponer de cada vez más recursos para cumplir con los cometidos que se propone. Algo siempre se puede hacer y por ello conocer de estos aspectos y evitarlos es una muy buena inversión para tu presente y futuro. Profundicemos en el caso.

¿Cuáles son los números más utilizados por delincuentes para extorsionar:

La Fiscalía General del Estado de Veracruz difundió 31 números telefónicos usados por delincuentes para incurrir en este hábito tan ingrato como condenable. Ellos son: 272 105 7374, 976 253 2048, 552 811 8727, 564 301 3752, 744 439 4886, 322 176 1480, 676 963 0776, 665 277 5736, 272 139 1663, 656 286 4535, 686 150 8008, 668 193 9849, 232 105 9770, 331 604 1348, 667 696 3077, 374 102 4312, 229 137 5212, 228 153 2825, 922 100 3993, 812 636 3960, 775 179 1309, 667 329 4303, 983 317 0904, 228 118 8426, 228 173 3415, 284 173 3415, 284 103 2916, 229 140 6062, 782 296 4478 y 229 140 4379.

Considera que el engaño telefónico es un tipo de fraude que ha ido en aumento a lo largo de los últimos años y se diferencia por el hecho de que a partir de una llamada telefónica una persona tiende a amenazar, engañar o intimidar con el fin claro de obtener dinero o beneficios semejantes. Ten en cuenta que cuándo hacen esto recurren a excusas tales como: llamada de un familiar que se encuentra supuestamente secuestrado, advertencia de suspender tu línea telefónica por tener reporte de extorsión y claro, amenazas de un grupo delictivo.

Para evitar ser víctima de un delito de esta índole se recomienda: no compartir tu número telefónico con cualquiera, no contestar llamadas de números desconocidos, si contestas procura escuchar y colgar de inmediato, conservar la calma y mantenerte en el lugar dónde te encuentres, privatizar tus redes sociales (nos referimos a que no estén en modo público como para que tu privacidad se encuentre más cubierta) y claro, no compartir información íntima o fotografías de tu persona.