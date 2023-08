Estos son los objetos que debes poner en tu bolsa para atraer riqueza

Para la suerte, algunas personas utilizan amuletos preparados por expertos en el esoterismo que llevan consigo, nadie puede verlos, tocarlos y en algunos casos hasta huelen raro, pero te sorprenderá saber que para atraer la riqueza no requiere tanto, de hecho hay algunos objetos especiales que son funcionales para eso y que puedes llevar fácilmente en tu bolsa, incluso como herramienta para uso personal.

De acuerdo con el Feng Shui, el orden, la purificación y limpieza son claves para atraer la prosperidad, eso significa que el primer paso para es mantener tu bolsa o mochila siempre en buen estado, no rota, no sucia, no con olores extraños y mucho menos con comida echada a perder, este artículo siempre tiene que estar limpio porque es un reflejo de las energías que quieres atraer.

El siguiente paso es guardar en tu bolsa los objetos que según la mitología oriental ayudan a atraer la riqueza, ¿cuáles son? Enseguida te los enlistamos.

Objetos que debes guardar en tu bolsa para atraer riqueza

Billete de 1 dólar

Aunque podría parecer un objeto común y corriente, este billete se ha convertido en un símbolo de prosperidad y buena fortuna en varias culturas, si llevas uno contigo todo el tiempo, se cree que es más fácil que atraigas más riqueza, si no tienes uno, ve a una casa de cambio y adquiérelo, le vas a sacar mucho provecho.



Monedas de Feng Shui

Estas las puedes conseguir en donde venden amuletos, veladoras o hierbas, procura siempre traer algunas en tu monedero, en algunos lugares te las venden preparadas con frijoles de color rojo, esas también son muy efectivas, pero sino, solas están bien.



Monedero de color rojo

Uno de los objetos más eficaces para atraer riqueza es llevar contigo un monedero de color rojo, si usas cartera, entonces procura que tenga este tono, no importa que tan grande o pequeño sea, o el material del que esté hecho, aquí lo que importa es el color.



Llaves

Hay creencias que dicen que si llevas contigo en tu bolsa una llave antigua puedes abrir puertas energéticas que te acerquen hacia la la abundancia, entre más antiguas, mejor, si te las ha regalado un familiar esto atraerá mayor fortuna, pero sino, puedes buscarlas en alguna tienda de antigüedades.



Cuarzo de ojo de tigre

Los cuarzos son una puerta energética para atraer la fortuna, pero en el caso del ojo de tigre, guardar uno en tu bolsa te ayudará a atraer riqueza y prosperidad, procura cargarlo con la luz de la luna llena cada mes para que no pierda su fuerza.