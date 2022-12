Tuvieron una hija y ahora obligan a la suegra a ser su nana.

Una mujer está muy molesta y cansada de la actitud de su nuera. Ella y su hijo tuvieron una hija con síndrome de Down, y desde hace mucho tiempo la que se ha encargado de darle los cuidados ha sido la abuela. Quiere que su nuera se haga responsable y dejen de utilizarla.

Esta mujer está muy molesta. Asegura que su nuera se ha aprovechado de ella y se desaparece todo el día para que no tenga que hacerse cargo de su hija. Su hija tiene síndrome de Down y la mujer reveló que es una situación muy complicada. Además, dijo que su nuera se queda con un apoyo económico que tienen por tener una hija con capacidades diferentes y lo usa para un negocio del que nadie ha visto ninguna ganancia.

La nuera tuvo oportunidad de responderle a su suegra y dijo que ella solamente está inventando todo para hacerla quedar mal frente a su pareja. También comentó que le dolía de una gran manera no poder estar cerca de su hija, aunque tiempo después confesó que en un principio no quería tener una hija y menos cuando se enteró que tenía síndrome de Down. También dijo que sí ha tomado el dinero para poner un negocio, aunque no quiso aceptar que su pareja también había pedido un préstamo para ese supuesto emprendimiento.

Soy tu suegra, no la nana. | Programa del 2 de diciembre del 2022

El padre de la niña llegó a defender a su pareja. Afirmó que su mamá está exagerando y que no le cuesta absolutamente nada cuidar a su hija, además de que solamente “es por un rato”. Aunque no quiso creer cuando su madre le dijo que su pareja no ha pasado tiempo con la niña. Él solamente quiere tener dinero para poder llevar a su hija a las terapias que necesita, pero no cree que estén abusando de su madre.

La madre de la nuera contó más de lo que está haciendo su hija. Piensa que está tirando su dinero intentando tener un negocio de ropa y que mejor piense una mejor manera para invertir el poco dinero que tiene. También confesó que corrió a su hija cuando supo que estaba embarazada y que ella no quería tener al bebé. Aunque cuando se le pidió que ayudara a su consuegra mostró su apoyo, también mencionó que el punto no era ese, sino el cuidado o la falta de cuidado de los padres con su hija pequeña.

La nuera siguió terca con que prefería dejar con su suegra a dejarla en algún lugar desconocido, pero más parecía que era una forma de dar pretextos para no cuidar a su hija. Durante todo este encuentro, ella dejó muy claro que no quería tener una hija y que los demás no dejaron que ella abortara.

El papá de la niña también le pidió dinero a su jefa. Ella le prestó el dinero de la mejor manera, esperando que con eso pudiera tener una mejoría en su situación en casa, pero se dio cuenta de que no sucedió y encima de eso, él no quiere pagarle nada del dinero que le prestó.

La madre de la niña dijo que quería enmendar sus errores y malos cuidados, pero todavía se mostró muy agresiva con su suegra.