Familia de Octavio Ocaña recibe la mejor noticia tras la muerte del actor.

Después del 29 de octubre de 2021, día que marcó el fallecimiento de Octavio Ocaña en el Estado de México, la familia del actor recibió una buena noticia.

La audiencia de las personas que filtraron el video de Octavio Ocaña.

Se trata de Ana Leticia Ocaña, hermana del fallecido actor tabasqueño, que sorprendió a los usuarios de las redes sociales con la noticia de su embarazo.

La joven está en la dulce espera de su primer bebé, noticia que ha dado a conocer en su cuenta de Instagram, acompañada de su prueba de embarazo.

“Dios nos ha bendecido, vamos a ser papás, no he dejado de llorar”, escribió Ana Leticia Ocaña en sus redes sociales, junto a una foto sonriendo al lado de Samuel Juárez.

Familia de Octavio Ocaña celebra la llegada de un nuevo bebé

Ana Leticia Ocaña sostiene una relación sentimental con Samuel Juárez, quienes están casados desde el año 2021.El pasado 30 de enero de 2022, la joven y su esposo celebraron su primer aniversario de bodas con dedicatorias en sus cuentas oficiales.

“Gracias por ser un caballero conmigo y por tratarme con tanto respeto y amor”, escribía Ana Leticia a principios de este año, sin imaginar que ahora se encuentra en la dulce espera de su primer bebé.

Nerea Godínez, quien fuera novia de Octavio Ocaña, reaccionó a la noticia con emojis de corazón en la caja comentarios. Por su parte, Bertha Ocaña no ocultó su emoción por esperar con ansias al próximo integrante de la familia: “Yo no puedo dejar de llorar me siento tan bendecida con esta noticia”, escribió al pie del post.

La reacción de los abuelos Don Octavio Pérez y Ana Lucía no pudo faltar, pues Ana Leticia realizó una videollamada con ellos.

“Les dije que van a ser abuelos y enloquecieron de felicidad”, contó la hermana de Octavio Ocaña en sus historias de Instagram.

