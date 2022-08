Familia de Octavio Ocaña habla de las fotos del “gemelo” del actor.

Octavio Ocaña falleció el pasado 29 de octubre de 2021 tras un accidente automovilístico en Cuautitlán Izcalli. Las primeras versiones de las autoridades arrojaron que el tabasqueño se disparó solo en la cabeza, aunque la familia del mismo descarta dicha información.

La audiencia de las personas que filtraron el video de Octavio Ocaña.

Toda la familia del actor mexicano se ha encargado de exigir justicia, aunque también han dedicado estos meses para recordarlo con mensajes y fotos en las redes sociales.

De hecho, una de las hermanas de Octavio Ocaña recordó al actor nuevamente tras ver una sorprendene foto en Instagram.

Se trata de Bertha Ocaña, quien quedó sorprendida al ver la foto de un entrenador idéntico a su fallecido hermanno, Octavio Ocaña.

La foto fue colocada en las historias de Instagram del jugador André-Pierre Gignac, a quien se le ve siendo entrenado por un joven idéntico a Ocaña.

La imagen llamó la atención de los internautas, quienes inmediatamente la hicieron llegar a Bertha Ocaña y a toda su familia.

“De pronto ayer me estuvieron enviando esta imagen de un entrenador, que sí me toca reconocer que cuando lo vi, confirmé que todos tenemos un gemelo en la vida y es como si estuviera viendo a mi hermano. Me asusté mucho, pero al mismo tiempo sentí bonito”, escribió Bertha en sus historias de Instagram.

Bertha Ocaña exige justicia tras muerte de su hermano

En marzo de 2022, Bertha Ocaña se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para dar más detalles sobre el fallecimiento del actor tabasqueño, asegurando que la Comunicación Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomó la denuncia interpuesta por la familia.

La joven declaró que hubo violación a los derechos humanos e irregularidades en el caso de Octavio Ocaña, “principalmente el abuso policial de no brindarle primeros auxilios y todo lo que se hizo viral”.

