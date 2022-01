Hermana de Octavio Ocaña recuerda al actor con desgarradoras palabras.

La celebración de Año Nuevo fue muy diferente para la familia de Octavio Ocaña, pues celebraron el 2022 con la ausencia del querido actor tabasqueño.

Fue el pasado 31 de diciembre, cuando la hermana de Tavo recordó al actor con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Lo único bueno que me dejó este año tan doloroso fue haber disfrutado tus últimos meses de vida. Nunca voy a olvidar los últimos fines de semana juntos, las últimas veces que fuiste a mi casa y yo a la tuya, las últimas pláticas que tuvimos, los últimos abrazos tan fuertes que nos dimos y tus últimos ‘te amo’

A dos meses del fallecimiento de Octavio Ocaña, su hermana se dijo enojada con Dios y con la vida.

Aquí estoy pendiente de ti, los últimos regaños y consejos porque siempre hacía lo que quería porque sabía perfecto que te tenía a ti y todo me resolvías

Bertha Ocaña se dice destrozada con la partida de Octavio Ocaña

Tras las anomalías encontradas en el caso de Tavo, Bertha no descansará hasta que se haga justicia.

Estoy tan destrozada del alma, no sé si me alcance la vida para poder superarlo, pero sí sé que voy a dar todo de mí para lograr tu justicia

Fuiste lo que más amé en la vida y si de algo estoy segura es que ya nada nunca me va a volver a doler o a dañar como tu partida

Fue el pasado 29 de octubre de 2021, cuando Octavio Ocaña falleció por un impacto de bala en Cuautitlán Izcalli.

Sin embargo, su familia continúa recordándolo con dolorosos mensajes y fotos nunca antes vistas en las plataformas digitales.

“Ya no soy la misma de antes ni lo volveré a ser nunca. Me enojé con Dios, me enojé con la vida, me enojé con todos”, escribió Bertha en Instagram.

