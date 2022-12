Familia de Octavio Ocaña preocupa a un año de la muerte del actor.

A más de un año de la muerte trágica de Octavio Ocaña, se encendieron las alarmas cuando su hermana Bertha compartió el pasado 6 de diciembre algunas fotos donde se le ve llevando flores blancas al cementerio Recinto Memorial de su natal Villahermosa, Tabasco, lugar donde se encuentran los restos del joven actor.

Después de que el actor falleciera el pasado 29 de octubre de 2021 a consecuencia de un extraño accidente en la carretera Chamapa-Lechería en los límites del Estado de México durante una persecución policíaca, que no está aclarada del todo, diversas personalidades se mostraron consternadas con la noticia y no es para menos, pues el actor se había posicionado en el gusto del público y han compartido fotos recordándolo.

Su familia no se ha quedado atrás y es Bertha, su hermana, quien el pasado 6 de diciembre compartió un par de fotos visitando la tumba de su hermano.

Bertha Ocaña acompaña imágenes con mensaje emotivo

En su cuenta oficial de Instagram, Bertha compartió un mensaje muy emotivo dedicado a su hermano difunto donde le dice que siempre estará con ella, que será su guía y que lo amará como él la amó.

“Y aunque no estés aquí... Por mi sangre navegarás, porque un día me diste luz, Sé muy bien que me guiarás. Y amaré como amaste tú", con este mensaje acompañó estas fotos.





La primera en hacerse presente en esta publicación fue Nerea, novia del actor, con un los amo acompañado de un corazón, comentario que fue respondido con un “Nosotros más” de Bertha.

Y como se pude observar en las diversas imágenes que han compartido, tanto los padres del fallecido actor, Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña, como sus hermanas Bertha y Ana Leticia y la misma Nerea González, novia del actor, quienes se han encargado de mantener lleno de luz y en buen estado el lugar donde reposa el actor.