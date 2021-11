Novia de Octavio Ocaña explota por ser relacionada en el caso del actor.

Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña , explotó contra un vidente que la relaciona en la muerte del actor. A través de su cuenta de Instagram, la joven subió un video para aclarar las cosas y frenar los ataques en su contra en redes sociales.

“No quiero que sigan bombardeando y atacando, este tema con quien sea tal persona, el gato este vidente, ya llegó a mi límite. Quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré de toda esta información no por la foto que acabo de subir, si no por mi familia, mis amigos que lo vieron”, reveló la chica.

La pareja del fallecido actor insistió en que si fuera cierto lo que el personaje dice, no la hubiera bloqueado; además llamó a sus seguidores “a no creer en toda esa porquería que sacan e inventan” en torno a ella y el lamentable deceso de Ocaña.

“Yo no tuve la culpa de nada, yo no tengo malas amistades... me molesta, ya llegaron a un punto donde me molesta porque yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente me empezara a seguir, mi perfil siempre fue público, yo no soy alguien que cuando empezó a ver solicitudes lo hizo público, yo siempre lo tuve público”, dijo Nerea.

Nerea Godínez se alejará de las redes sociales

Ante las circunstancias de ser un blanco constante de ataques, Nerea Godínez ha decidido alejarse de las redes sociales y de la prensa para evitar malos entendidos.

“Les pido por favor que dejen de compartir lo que dice esta persona que no se si sea hombre o mujer porque llegó a molestarme; ya lo están subiendo a Facebook, a la página que hicieron ustedes mismos de Justicia para Ocaña”, dijo la novia de Octavio.

