Ofelia Medina habla sobre “Dante y Soledad”, la cinta que trata sobre la depresión posparto

El tema de la depresión posparto que sufren muchas mujeres tras convertirse en madres, llegará al cine gracias a la película “Dante y Soledad” que dirige Alexandra de la Mora, y en la que participan actores como José María Yazpik, Irene Azuela y Ofelia Medina.

¿Qué dijo Ofelia Medina? En entrevista exclusiva para Ventaneando, Ofelia Medina declaró que “es una película que tiene una profundidad, una sutileza, una manera femenina de tratar algún tema que no se ha visto en el cine”.





Ofelia Medina habla de la depresión posparto, ¿llegó a padecerlo?

Te puede interesar: Édgar Vivar colaborará como asesor para la bioserie de “Chespirito”

“(La película) Habla de un asunto femenino que pocas veces se trata y que en el cine yo no he visto que se haya tratado. Este es el tema de la depresión posparto, que las mujeres, algunas mujeres que aman a sus maridos y aman a su hijo pero tienen esta situación, entonces no se había visto porque antes el cine mexicano casi lo hacían los hombres, pero ya tenemos unos buenos años en los que las mujeres somos las realizadoras, las directoras y esta película, y yo también soy directora de cine”, declaró Ofelia Medina.

¿Ofelia Medina padeció depresión posparto?

Al preguntarle a la actriz si ella padeció depresión posparto, Ofelia Medina aseguró que “no, yo no padecí depresión posparto pero algunas amigas mías sí y bueno, es una situación humana que todos tenemos que abrir los ojos y ser comprensivos con ella”.

En contraste, José María Yazpik compartió haber vivido junto con su esposa Joana Murillo algo similar a lo que las protagonistas del filme sufren, esto cuando se convirtieron en padre y no sabían lo que les estaba sucediendo anímicamente.

Te puede interesar: Bella de la Vega, preocupada por Emilio García, hijo de su exesposo

“Joana y yo estábamos viviendo algo muy parecido con Martina en nuestra casa, entonces, cuando Ale me compartió el guion y lo leí, dije ‘esto se parece mucho a lo que estoy viviendo’, entonces fue una manera muy bonita de poder aventarme el clavado en el tema”, declaró.

Por su parte, Irene Azuela recalcó que “la película habla de lo que sucede a partir de la llegada de un bebé, en términos personales y de identidad, y también de pareja, de cómo la pareja se ve impactada por la llegada de un nuevo elemento a la familia. Por más que te digan cómo hacerle, por más que estés ahí, hay que entender de qué se trata y averiguándolo”.

También te puede interesar: Santiago, hijo de Larissa Mendizábal, aún habla con Augusto Bravo