Ola de calor: ¿Qué medidas tomar ante las altas temperaturas?

Para la gran mayoría de las personas no es nada sencillo enfrentar una ola de calor con altas temperaturas todo el día. Además, no es algo nada sencillo, pues muchos no están preparados para un evento de esa magnitud.

Muchas de las temperaturas extremas que estamos teniendo en diferentes partes del mundo, son por el calentamiento global, el cual se manifiesta con fenómenos naturales mucho más fuertes e intensos que antes.

Todos los continentes tienen que lidiar con esto, incluso existen zonas que no eran particularmente calurosas, pero por el aumento de temperaturas van lidiando con climas atípicos y con consecuentes olas de calor.

El planeta se va calentando, también pasa eso con zonas tropicales o calurosas que al momento de tener verano o primavera se enfrentan a días con altas temperaturas. Dado este escenario lamentablemente, malo y poco optimista, vamos a explicarte qué hacer ante estas situaciones.

¿Qué medidas tomar ante una ola de calor?

Varios lados en nuestro territorio están atravesando una intensa ola de calor. Ante esto siempre es necesario hidratarse de forma constante, por lo que nunca te debes quedar sin consumir líquidos para refrescarte. Además, es importante no exponerte al sol entre el mediodía y las 16:00 horas para evitar golpes de calor.

Es indispensable usar protector solar, sombrero y gafas para evitar quemaduras. Ponerte ropa y calzado ligero y cómodo para estar en casa.

Es importante estar al pendiente de las necesidades de las personas de la tercera edad, las mascotas y cualquiera que pueda estar teniendo un golpe de calor.