Omar Chaparro revela que estuvo a punto de morir.

Omar Chaparro estuvo a punto de morir... ¡Su papá le salvó la vida!

Omar Chaparro es uno de los actores y comediantes más activos en la actualidad; sin embargo, alcanzar el éxito no ha sido fácil, ya que incluso estuvo a punto de morir cuando era niño, así lo reveló este miércoles en exclusiva para Ventaneando.

El actor de “No manches Frida” y “Como caído del cielo” reveló que estuvo a punto de morir ahogado en una fosa con chapopote líquido cuando era niño, pero afortunadamente su padre le salvó la vida.

“Hay cuando mi papá me salvó la vida, mi papá me salvó la vida, me caí como en una especie de, era una pila, estaba mi hermana, un amiguito y yo, y nos asomamos por la ventana y el piso tenía burbujas, entonces, mi hermana me dijo métete a reventarlas y pegué un brinco y pues no era piso, era chapopote, entonces me empecé a hundir”.

“Recuerdo que había una especie de un palo que estaba ahí, me agarré, pero el chapopote ya estaba hasta el cuello y mi amigo corrió por mi papá y mi papá con todas sus fuerzas, recuerdo que se le reventó el pantalón del esfuerzo y me sacó de ahí, pero viví pa’ contarlo”, añadió.

Omar Chaparro tuvo que ir a terapia para superar su depresión

Omar Chaparro también reveló que ha tenido que ir a terapia para superar la tristeza y depresión que en ocasiones ha vivido.

“Había una etapa donde estaba muy triste y que decidí buscar ayuda y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos terapia, no, porque la vida por sí sola ya viene implícita con desafíos y con trabas, no, siempre ha habido problemas de muerte, salud, dinero y es muy válido”.

Omar Chaparro también aseveró que su vida ha sido una “montaña rusa que la mayoría no ha sido expuesta al público, por eso emociona que en algún momento haga una serie de mi vida, pero cuando ya tenga unos 70 años”.