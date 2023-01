¿Qué otras canciones le ha dedicado Shakira a sus ex?

Shakira tuvo un 2022 lleno de complicaciones, pero con todo y eso regresó a la escena musical de forma magistral pues su separación de Gerard Piqué le sirvió de inspiración para lanzar grandes temas como “Te felicito”, “Monotonía” y recientemente “BZRP Music Session 53”.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

Estos tres temas han sido un verdadero hitazo, pero tal parece que su más reciente colaboración con Bizarrap la romperá en grande, ya que a escasas horas de que fuera lanzado ya superó los 95 millones de reproducciones en YouTube, destronando a “Despacito” de Luis Fonsi.

¿A qué se ha tenido que enfrentar Shakira con Session 53? Sin embargo, esto le ha acarreado un sinfín de críticas a la colombiana, pues algunos aseguran que solo busca llamar la atención y sacar provecho de su ruptura con Piqué para llenarse los bolsillos, incluso una cantante venezolana aseguró que la barranquillera y el DJ argentino plagiaron su canción.

¿No es la primera canción que Shakira le dedica a alguno de sus ex?

Como mencionamos anteriormente, Shakira le ha dedicado a Piqué “Te felicito”, “Monotonía” y “BZRP Music Session 53”, aunque no son las únicas pues en su momento hizo lo propio con “Me enamoré”, “La bicicleta” y “Amarillo”, pero el español no es el único que puede presumir que la colombiana le dedicó una canción.

¿Dónde estás corazón?

Cuando la colombiana era adolescente tuvo su primer amor, en aquel entonces salía con Óscar Ulloa, a quien le dedicó uno de los temas más representativos de su disco “Pies descalzos”.

"¿Dónde estás corazón?” fue el tema que la barranquillera le dedicó a Ulloa, quien decidió terminar con ella para que la colombiana siguiera con su carrera que comenzaba a despegar.

“Terminamos un Día del Amor y la Amistad. Creo que era el momento en que tenía que seguir sola y no me equivoqué. Llegó al cielo”, declaró en su momento Óscar.

Tú

Posteriormente, Shakira y Osvaldo Ríos sostuvieron un tórrido pero breve romance, ya que estuvo lleno de polémica por la notoria diferencia de edades ya que él le llevada 17 años.

“Yo ya era un hombre de 36 años, consumado en mi carrera, y ella apenas comenzaba sus “Pies descalzos”. Cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar. Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo. Teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa”, aseveró Ríos.

Día de enero

Una de las parejas que más marcaron a Shakira fue Antonio de la Rúa, pues su romance duró 11 años y en “Día de enero” la barranquillera habla de todo lo que pasó con el argentino. A De la Rúa lo conoció en Argentina en el año 2000 y dieron por terminada su relación en 2012.