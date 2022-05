Otto Sirgo habla de cuando Amber Heard era novia de Valentino Lanús.

Otto Sirgo conoció a Amber Heard en México. ¿Qué pasó entre los dos?

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp sigue y cada vez se filtran nuevas cosas, no obstante, en días pasados salió a colación cuando la actriz sostuvo una relación amorosa con el actor mexicano Valentino Lanús, sobre esto, Otto Sirgo habló al respecto y recordó cuando convivió con la exesposa del histrión que interpreta a Jack Sparrow.

¿Cómo fue la relación de Heard y Lanús?

Valentino Lanús y Amber Heard se conocieron a principios del año 2006, cuando el actor mexicano tenía 31 años y gozaba de un gran éxito en la pantalla chica de México luego de protagonizar innumerables melodramas, mientras que Heard recién iniciaba su carrera actoral en Hollywood, con tan solo 20 años de edad.

La relación entre ambos actores se mantuvo en el anonimato; no obstante, en diversas ocasiones se les vio juntos en algunos eventos en México y Estados Unidos. En aquellos tiempos, Valentino era un reconocido galán de telenovela, mientras que ella apenas había actuado en algunas cintas como “Friday Night Lights”, “Drop Dead Sexy” y “North Country”.

La relación entre ambos actores fue fugaz, ya que apenas duró 10 meses, posteriormente, cada uno tomó su camino. Amber conoció a Johnny Depp en la filmación de “The Rum Diary”, en tanto que Valentino Lanús se retiró de la actuación y se casó, actualmente es guía espiritual e instructor de yoga y se mantiene alejado de los reflectores.

Otto Sirgo habla de cuando conoció a Amber Heard

Otto Sirgo compartió hace poco una foto del recuerdo de la visita de la pareja conformada por Heard y Lanús a un restaurante que el actor tenía en San Miguel de Allende, por ello, las cámaras de Ventaneando no dudaron en buscarlo para preguntarle al respecto.

En exclusiva para Ventaneando, Otto Sirgo habló de cuando Amber vino a México para visitar a Valentino Lanús, con quien se encontraba grabando una telenovela en una locación ubicada en Cocoyoc, Morelos.

“Fue hace varios años. Amber lo había venido a ver a Valentino a México. Valentino y yo estábamos grabando una telenovela juntos y uno de los sets principales era una casa en Cocoyoc, mientras Valentino estaba grabando y yo no estaba grabando me encantaba ponerme en un camastro de la alberca a tomar el sol. Amber llegaba y hacia lo mismo y empezábamos a platicar”, declaró.

“La verdad nos llevábamos muy bien. De pronto hubo un parón en la novela por unas vacaciones, algo así y yo me fui a San Miguel para ver a Maleni, para ver cómo iba el negocio y me cayeron, me cayeron a comer ahí en el restaurante y ahí estuvimos. En aquel momento, ella era una chica muy agradable, muy normal, platicábamos mucho porque iba a aprenderse un guion porque iba a filmar un capítulo, creo que era de SCI Miami y hablábamos de eso”.

“Que haya dado un cambio ahora, híjole, ahí si no entiendo las razones, pero por lo que yo leo del juicio y de todo lo que hace, pues no es la misma Amber que yo conocí, la verdad”, finalizó.

"Que haya dado un cambio ahora, híjole, ahí si no entiendo las razones, pero por lo que yo leo del juicio y de todo lo que hace, pues no es la misma Amber que yo conocí, la verdad", finalizó.