¿La vida de Pablo Lyle está en peligro en prisión?

La situación del actor ha dado mucho qué hablar en el último tiempo y en esta oportunidad aparenta haber noticias debido a que la vida de Pablo Lyle estaría en peligro en prisión.

Desde 2019 su vida ha cambiado notoriamente luego de haber cometido homicidio involuntario en contra de un hombre con el que peleó en Miami. A partir de esto se ha visto inmerso en un proceso judicial del que ya sabemos que no saldrá bien parado si tenemos en cuenta que ya la justicia ha dictaminado su culpa en este caso. Ante este caso su familia se ha visto realmente preocupada por el bienestar de Pablo, algo muy entendible, y desde ese panorama es que se explica por qué su vida estaría en peligro en prisión.

¿Cuál es la prueba de que la vida de Pablo Lyle estaría en peligro en prisión?

Los seres queridos del intérprete han realizado una colecta de dinero que no solo está destinada para cubrir los gastos de los litigantes, sino también para proteger al actor durante su estancia en la cárcel.

Así lo dio a conocer el programa Farandulero, pero solo es una versión la cual no ha confirmado la propia familia del histrión quie sigue recaudando dinero para solventar sus gastos entre abogados que han estado defendiéndolo desde hace tres años.

Sus amigos también se han sumado en la que tienen como objetivo reunir la millonaria suma de 100 mil dólares, lo que vendría siendo casi 2 millones de pesos mexicanos. Todo esto ha sido dado a conocer por Jorge y Silvia Lyle, hermanos del actor y también por su esposa Ana Araujo mediante redes sociales.

