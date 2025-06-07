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Pablo Lyle estaría a punto de cumplir su sentencia, ¿podría quedar en libertad?
El famoso actor de películas y telenovelas, Pablo Lyle, podría estar cerca de salir de prisión. A continuación, te damos todos los detalles.
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Pablo Lyle cumple su condena: ¿Cuántos días faltan para su liberación?
Pablo Lyle cumple su condena y su salida está cada vez más cerca. Pero, ¿qué factores podrían adelantar su libertad? Te explicamos el escenario actual.
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Pablo Lyle: ¿Cuántos años le faltan por cumplir en la cárcel?
El caso de Pablo Lyle sigue generando preguntas. ¿Cuándo saldrá realmente de prisión? Desmentimos los rumores y te contamos la información más reciente sobre su situación.
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¿Pablo Lyle saldrá de la cárcel en 2025? Esto es lo que sabemos
El caso de Pablo Lyle sigue generando muchas preguntas. ¿Cuándo saldrá de prisión? ¿Volverá a la actuación? Te contamos todos detalles que debes conocer.
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Ana Araujo visitó en la cárcel a Pablo Lyle y esto sucedió
Ana Araujo regresó de su visita a Pablo Lyle en una cárcel de los Estados Unidos, y aunque no reveló detalles, su hijo no la pasa bien en los encuentros con la prensa.
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Ana Araujo revela la fecha en la que Pablo Lyle saldrá de prisión
Durante una charla con los medios, Ana Araujo reveló cómo se encuentra Pablo Lyle y dio la fecha en que el actor saldrá de prisión.
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Pablo Lyle y Ana Araujo ya están divorciados, pero tienen buena relación
Pablo Lyle y Ana Araujo ya están divorciados, pero tienen buena relación. Ella y su hijo viajaron a Miami para ver al actor, de quien descarta que sufra depresión en la cárcel.
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La abogada Sandra Hoyos explica situación de Pablo Lyle, quien enfrenta nuevo proceso
La familia de Juan Ricardo Hernández solicitó indemnización económica, por lo que Pablo Lyle inició un nuevo proceso.
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La abogada Sandra Hoyos explica situación de Pablo Lyle, quien enfrenta nuevo proceso
La familia de Juan Ricardo Hernández solicitó indemnización económica, por lo que Pablo Lyle inició un nuevo proceso.
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¿Pablo Lyle ya va a salir de la cárcel? Este es el tiempo que lleva preso
Aunque Pablo Lyle fue condenado a cinco años de prisión, también fue sentenciado a ocho años de libertad condicional. Te compartimos su situación actual.
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