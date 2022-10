Pablo Montero revela cómo ha superado sus adicciones.

¿Cómo es la relación de Pablo Montero con el productor Juan Osorio?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Pablo Montero reveló que ya se encuentra tomando terapia para controlar sus emociones, esas que en tantos líos lo han metido a lo largo de su trayectoria profesional.

“Sí, desde hace como un mes, también tengo que tomar terapia de lo otro, yo lo hablé con mi novia en el aspecto femenino. El departamento de damas, eso es importante. La primera que tengo es una de estrés y de ira, de controlar tus arranques”.

Pero también confirmó que ha estado trabajando para poder controlar su consumo de alcohol. “Sí, claro, no nada más de ahorita, fue de antes, ya me interné, como tres meses, muchos beneficios; no nada más para eso, sino para cosas que traes aquí adentro, que son las que te hacen caer en el exceso de tomar, después te pones triste y luego lloras; ese tipo de borracheras, voy a tomar para olvidar”.

¿Pablo Montero ya limó asperezas con Juan Osorio?

El cantante señaló que sí y desde que sucedió aquella falta que cometió en las grabaciones de una producción, se han mantenido en contacto y su relación sigue siendo buena.



¿Cómo surgió su gusto por la música?

Pablo Montero aseguró que fue gracias a su papá, quien se relacionó con muchas personas que se dedicaban a cantar, entre ellos Vicente Fernández.