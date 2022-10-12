Pablo Montero confirma que ya se encuentra en terapia.

En la entrevista exclusiva que Pablo Montero le dio a nuestra querida Pati Chapoy, el cantante reveló que ya se encuentra tomando terapia para poder controlar sus emociones.

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Sí, desde hace como un mes en este tipo, también tengo que tomar terapia de lo otro, yo lo hablé con mi novia en el aspecto femenino. El departamento de damas, eso es importante. La primera que tengo es una de estrés y de ira, de controlar tus arranques

También confirmó que ha trabajado para poder controlar su consumo de alcohol, en donde encontró el punto que lo lleva a beber.

Sí, claro, no nada más de ahorita, fue de antes, ya me interné, como tres meses, muchos beneficios; no nada más para eso, sino para cosas que traes aquí adentro, que son los que te hacen caer en el exceso de tomar, después te pones triste y luego lloras; ese tipo de borracheras, voy a tomar para olvidar

Pero eso no te deja nada bueno, porque tienes cosas que guardas y no las sacas o no las trabajas, pero si las estoy trabajando en el punto en el que necesito… Yo por mí, primero por mi salud emocional, primero antes que nada…

Pablo Montero explicó varios de los escándalos que ha tenido.

Uno de los más sonados fue cuando estuvo en la cárcel en Estados Unidos por estar en estado inconveniente, pero nos reveló lo que ocasionó este escándalo.

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