Paco Ayala , integrante de la banda de rock Molotov, decidió romper el silencio sobre las terribles y preocupantes condiciones en las que su padre, Francisco Ayala Roldán, pasó sus últimos meses de vida en un asilo al sur de la Ciudad de México.

Paco Ayala de Molotov habla mal del asilo donde se encuentra el papá de Apio Quijano

Fue través de una entrevista exclusiva para Ventaneando que el bajista y vocalista de dicha agrupación musical alertó a Federica y Apio Quijano , quienes tienen a su papá en el mismo lugar que provocó la muerte de Francisco Ayala Roldán.

Paco Ayala de Molotov revela el infierno que vivió su padre en un asilo [VIDEO] Paco Ayala, bajista de Molotov, habla sobre el asilo donde su padre vivió una mala experiencia. En este mismo asilo, se encuentra el papá de Federica y Apio Quijano.

“Se venden como un asilo, como un lugar donde resguardan la salud de la gente de la tercera edad, caes en la trampa de las instalaciones, parece ser una cosa que no lo son. El personal no está bien capacitado (…) Hacen todo tipo de artimañas para que parezca que todo está bien”, contó Paco Ayala.

¿Cómo era el asilo que provocó la muerte del papá de Paco Ayala?

El cantante también señaló que el asilo no garantizaba la alimentación adecuada para los residentes: “No es un lugar que esté al corriente con la sanidad, los alimentos de repone no hay, entonces, pues les toca lo que haya (…) Obviamente no tienen la cantidad necesaria para abastecerlo, van agarrando de tu familiar, tienes que ir cada vez pagando mucho más dinero”.

Te puede interesar: Federica Quijano reveló a Pati Chapoy que no visita a su papá en el asilo desde su ingreso

De igual modo, Ayala reveló que la salud de su padre empeoró en ese lugar: “Un enfermero nos avisó que mi papá estaba muy grave, una persona que trabaja ahí, que después fue despedida por habernos compartido esta información (…) Fue necesario llevarlo de urgencia a un hospital. Ya fue irremediable el daño, ya no pudo avanzar ni recuperarse”.

¿Paco Ayala y su familia demandaron al asilo?

Respecto a hacer poner una demanda en contra del asilo, Paco Ayala contó: “Sí, obviamente, pues la impotencia de ver todo este maltrato nos hizo muchísimas preguntas. No teníamos muchas información porque el contrato que teníamos en su momento también es bastante ambiguo, no tiene mucha información que los comprometa. Tienen un formato de asilo, pero no se venden como un asilo, entonces ahí en todo ese juego de palabras se zafan de todas las responsabilidades legales”, aseguró.