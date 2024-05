Paco de Miguel: “Uuuuy ya sacó el cobre la pe*%a del Jawy”

Durante el programa número 11 de MasterChef Celebrity 2024 las emociones estuvieron a flor de piel, debido a que los retos fueron muy complicados y llenos de adrenalina. Al comienzo de la noche Jawy mencionó que “Los Hielitos” ya tenían competencia: “Nos acabamos de enterar que entraron a un tipo de mafia de contra hielos”, y le explicó a Claudia Lizaldi que los integrantes de este nuevo grupo se autonombraron “Los Carboncitos”.

Todo esto pareció llamarle mucho la atención al eliminado de la noche, Paco de Miguel, quien publicó en su cuenta de X un mensaje muy polémico contra su excompañero de cocina: “Uuuuy ya sacó el cobre la pe*%a del Jawys”.

Uuuuy ya saco el cobre la perra del Jawys #MasterChefCelebrity — Paco De Miguel (@PacoDeMiguelF) May 27, 2024

El eliminado 11 de MasterChef Celebrity 2024 realizó entrevistas tras su salida, en las que explicó cómo se sentía dentro de la competencia y platicó detalles de sus ahora excompañeros.





Al momento de ser cuestionado sobre si cree que hubo traición por parte de “Los Hielitos” y si lo hubieran elegido en la primera cocinada de la noche, él continuaría en la competencia, contestó: “Pues no me eligieron en el equipo, ¿tú qué piensas? No sé si hubiera seguido en el programa porque ellos no tuvieron la culpa, pero si yo hubiera cocinado bien me hubiera quedado. La culpa fue mía que no quedaron bien mis camarones”.

Sobre si cree que Ferka tiene o no una estrategia dentro de MasterChef Celebrity, Paco explicó: “Espero que su estrategia no haya sido sacarme a mí, porque según yo éramos amigos, pero quién sabe, no sabemos qué piensan las demás personas. Yo me voy feliz porque siempre fui buen amigo, leal y ya”.