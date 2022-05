Padre de Debanhi reacciona a resultado de segunda autopsia a su hija.

El caso de Debanhi Escobar continúa bajo investigación y el día de ayer se dieron a conocer los resultados de la segunda autopsia, los cuales arrojaron que la joven encontrada al interior de una cisterna fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir.

Nuevos videos develan los movimientos de Debanhi Escobar.

La joven desaparecida el pasado 9 de abril y cuyo cuerpo fue hallado dos semanas después en la cisterna de un motel, fue golpeada en repetidas ocasiones con un “agente contundente” en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. “Se trata de una muerte violenta homicida”, además de que el cadáver presentó “huellas de una relación sexual violenta”, versa el informe.

Padre de Debanhi condenó a medios de comunicación y a la Fiscalía de NL

Sin embargo, Mario Escobar, padre de la joven finada, condenó a los medios de comunicación que tuvieron acceso y publicaron los resultados de la autopsia que ordenó la familia para controlar los exámenes forenses hechos por la Fiscalía de Nuevo León, tras el hallazgo del cuerpo de su hija.

En un video difundido en redes sociales, Escobar confirmó la veracidad de lo publicado por El País y criticó a la periodista Azucena Uresti, pero eso no es todo, también pidió limpiar la Fiscalía de todos aquellos funcionarios que filtran información y pidió abrir una carpeta de investigación contra los comunicadores que tuvieron acceso al documento.

“Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León, exijo que se haga una depuración en la fiscalía, exijo que si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando esa información quiero su cabeza, que se vayan, que se larguen de aquí, porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente....

Y exijo a Azucena Uresti que salga y haga su declaración, que me está marcando, tengo como 30 llamadas de ella (…) la regaste, dinos la verdad, exijo que te abran una carpeta de investigación, exijo a la gente de El País que también les abran una carpeta y a todos los involucrados que les abran una carpeta de investigación”, declaró el padre de Debanhi.

Filtran los resultados de la segunda necropsia de Debanhi Escobar

El papá de Debanhi aseguró que acudirá con el presidente Andrés Manual López Obrador para exigir que la palabra corrupción se maneje en Nuevo León debido a los malos manejos que ha tenido la Fiscalía en el caso de su hija.

“No sé cuánto paguen, no sé cuánto les cobran, no sé qué está haciendo la Fiscalía en que yo confié, confié en que iban a hacer las cosas bien, tuvieron miedo y les digo a la Fiscalía de Nuevo León por eso no les creen, porque son unos corruptos”, añadió.