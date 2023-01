Un padre decidió seguir ligando en lugar de educar a su hijo.

Un hombre de más de 40 años dijo que no estaba listo para ser padre y prefería estar cuidando su aspecto físico para poder ligar, que cuidar a su hijo. El padre de este hombre dijo que era un padre irresponsable y que debería tener otras prioridades.

El padre de un hombre estaba muy molesto. Pensaba que su hijo se había convertido en un mal padre y en un hombre irresponsable por preferir seguir ligando con mujeres en lugar de cuidar a su nieto. Admitió que también es un hombre mujeriego, pero no escapaba de sus responsabilidades, como lo hacía su hijo.

El supuesto padre irresponsable también dijo estar muy frustrado porque a él le interesaban otras cosas que su hijo. Dijo que sí lo amaba, pero también que tenía otras prioridades. Dentro de todo su argumento, dijo que no estaba listo para ser padre, aunque su edad pudiera decir lo contrario. Él también mencionó que tiene una buena comunicación con su hijo adolescente.

Por andar ligando va a perder a su hijo. | Programa 5 de enero 2023

El hijo del padre irresponsable contradijo todo lo que ya se había dicho. Aclaró que ellos casi no pasan tiempo juntos porque su padre se la pasa metido en el gimnasio y que no lo ayuda en absolutamente nada de la escuela. Sí tiene una novia, pero él la buscó para poder estar con alguien y dejar de estar solo durante la mayor parte del tiempo. Además, mencionó que no ha hablado con su madre desde hace mucho tiempo.

Una de las empleadas del abuelo es una joven de 18 años. Ella pidió que su novio, el padre irresponsable, diera la cara y admitiera frente a su hijo y a su padre que los dos tenían una relación desde hace meses, a pesar de la gran diferencia de edad. Esta chica reveló que lo conquistó su manera de ser y piensa que la relación con un hombre mayor estaba funcionando muy bien.

La madre del muchacho llegó de sorpresa y contó las razones por las que ella se alejó de su hijo y de su familia. Admitió que todo lo hizo por ser una persona madura, pero en el presente, ella pensó mejor las cosas y quería estar cerca de su hijo. Su nueva relación la tiene con un hombre mayor, pero está muy bien con él.