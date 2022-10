Padre de Octavio Ocaña impacta con revelación de la muerte de su hijo.

¿Dónde está el otro policía?

“De todas las pruebas que pusimos nosotros, que yo investigué con toda mi gente, el prófugo ya está ubicado en tres domicilios, obviamente fuera del Estado de México, ya armaron grupos ellos para poderlo detener, no tarda, yo no me desespero, ya cayendo el otro, Enrique, en ese momento se van a echar la bolita a ver quién le disparó a mi hijo, así de fácil porque los dos van por homicidio”, recalcó.