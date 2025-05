Padre de Octavio Ocaña responde a acusaciones de maltrato de su esposa

Ahora que los padres del finado actor Octavio Ocaña se han separado, han surgido todo tipo de problemas familiares, mismos que habrían sido los causantes de su separación tras 3 décadas de matrimonio.

¿El padre de Octavio Ocaña engañó a su esposa?

“Luché más de un año por mi matrimonio. Te puedo decir que el señor se fue por las tortillas y ya no regresó, yo le hablaba y me decía que estaba viviendo con un amigo que estaba solo, para creerme ese cuento, pues no”, dijo Ana Lucía Ocaña a Mich Rubalcava.

Programa del 15 de diciembre 2023 | Amenazaron a la madre de Octavio Ocaña [VIDEO] En plena audiencia para dar con el resultado final del caso contra Leopoldo “N”, la familia del acusado amenazó a la madre de Octavio Ocaña.

¿El padre de Octavio Ocaña golpeó a su esposa? En una reciente entrevista con el periodista de espectáculos Javier Ceriani, Ana Lucía Ocaña dijo que Octavio Pérez llegó a violentarla físicamente y que, incluso, poco después de casarse, la habría golpeado.

También te puede interesar: Así celebró la novia de Octavio Ocaña el cumpleaños del actor.

“Muchas veces (me golpeó) hasta recién casada que no había tenido hijos, me puso una golpiza que casi me saca el ojo. Mi suegro me dijo que lo dejara, que me fuera porque lo iba a matar. Me agarró así como un hombre con el puño. Cuando mi familia llega por mí, llega mi madre, me pregunta qué me pasó, le dije que me asaltaron”.

¿Qué dijo el padre de Octavio Ocaña al respecto?

Luego de los señalamientos en su contra por parte de su esposa, Octavio Pérez rompió el silencio y negó haber golpeado a su exmujer, así mismo, señaló que su hija Ana Leticia lo ha apoyado desde el inicio del proceso de divorcio.

En entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Octavio Pérez negó haber hecho algo de lo que lo están acusando. Así mismo, aseguró que nada de lo que está hablando su ex es verdad y que todo lo está inventando.

“Obviamente, lo voy a negar. Así no son las cosas, como ella está diciendo. No hubo violencia, todo lo está inventando. No sé por qué. Es mentira (que le fui infiel). Nuestro matrimonio ya estaba tronado desde antes de que mataran a mi hijo”, dijo Octavio Pérez.

Te puede interesar: Papá de Octavio Ocaña confirma detención de policía involucrada en caso del actor.

¿Su exesposa lo está difamando?

Según Octavio Pérez, su ex lo está difamando por venganza.“Ella ya me había abandonado. Se había ido con las gemelas. Entonces que no venga ahorita con esas cosas. No tengo nada de que hablar sobre la señora. Es la mamá de mis hijos. No voy a caer en su juego. Lo que quiere es recuperarme”, agregó Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña.

Octavio Pérez aseguró que nunca le ha tocado ni una mano, esto recordando que su ex confirmó que perdió un hueso de la mano debido a las agresiones que sufrió.

¿Su hija Ana Lucía lo apoya?

Por último, dejó en claro que su hija Ana Leticia lo está apoyando en el proceso de divorcio y le habría reclamado a Bertha Ocaña por sus declaraciones que dio a los medios de comunicación.