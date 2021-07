Pancho Barraza envía mensaje tras sufrir accidente. (VIDEO)

Esta semana se conoció la noticia de que Pancho Barraza y sus músicos sufrieron un aparatoso accidente en el autobús en el que viajaban.

En las recientes horas, a través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante dio a conocer que se encuentra bien y agradeció los mensajes de apoyo y cariño que recibió tras este percance.

“Este video es para agradecerles muchísimo de todo corazón a tantas personas, tantos amigos, familia, prensa, compañeros, medios de comunicación, tantas personas que me han mandado mensajes en Instagram, en youtube, en mi teléfono de manera personal”, comenzó en su video el artista.

Explicó que se le ha dificultado responderles a todos, justamente, por el gran flujo de mensajes que ha recibido y aclaró que tanto él como su niña están bien.

“Estamos bien, bendito sea Dios fue solamente un golpe leve que me lo cubre el pelo, ya me hice una tomografía y estoy bien, no tengo contusiones en la cabeza, fue solamente un golpe leve”, contó sobre su estado de salud.

En cuanto a su hija, explicó que se golpeó las costillas pero que “los niños son elásticos”. “Le hicimos una radiografía y no tuvo que ni tomar analgésicos, bendito sea Dios”, aclaró.

“Más que nada muchas gracias y una disculpa bien enorme a quien no le he podido contestar todavía”, continuó el artista.

El sábado el cantante de banda sufrió un accidente de tránsito cuando el camión en el que viajaban por la carretera en Nayarit, al finalizar una presentación en León, Guanajuato.

El autobús quedó severamente dañado por el accidente y el chofer debió ser intervenido quirúrgicamente ya que fue quien resultó gravemente herido.

