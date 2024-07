Paola Dalay le dedica emotivo mensaje a José Eduardo Derbez tras la llegada de Tessa

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y el pasado sábado les informamos que la modelo Paola Dalay y el actor, José Eduardo Derbez, se convirtieron en padres por primera vez tras el nacimiento de su pequeña hija, Tessa.

A principios del 2024 la pareja sorprendió a propios y a extraños al confirmar que estaban esperando a su primer bebé. Meses después revelaron que se trataba de una niña que llevaría por nombre Tessa, quien finalmente llegó a este mundo el pasado 30 de junio.

¿Paola Dalay le dedicó un emotivo mensaje a José Eduardo Derbez? Hace unos instantes, Paola Dalay enterneció a sus más de 500 mil seguidores al compartir un emotivo mensaje con dedicatoria especial para el actor y comediante, José Eduardo Derbez.

Paola Dalay publicó una fotografía desde el hospital, misma en la que reconoció que José Eduardo es un excelente padre pues siempre está al pendiente de su pequeña hija, pero también de su recuperación tras la cesárea.

“Este hombre es un príncipe, nos ha cuidado en todo momento con mucho amor y sobre todo paciencia. No tengo duda, es el mejor papá y pareja”, escribió la joven modelo Paola Dalay.

¿Mauricio Ochmann felicitó a José Eduardo Derbez?

A pesar de que ya no está con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann sigue muy al pendiente de la familia de su ex; por eso, no dudó en enviarle un mensaje a José Eduardo Derbez, quien recientemente se convirtió en padre.

Durante un breve encuentro con la prensa, Mauricio Ochmann declaró que “lo que yo le diría (a José Eduardo) es que disfrute de cada momento al máximo. No le he escrito, pero ya le he mandado mensajes a través de varios compañeros de ustedes”.

“Muchas felicidades, que va a entrar o ya entró en una de las experiencias, en mi caso más bonitas, que es la paternidad, que yo la atesoro muchísimo y le deseo que le vaya increíble y la viva pleno”, agregó en su mensaje.