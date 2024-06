Paola Durante revela que fue víctima de abuso sexual en tres ocasiones

Aunque en 1999 fue involucrada en el asesinato de Paco Stanley, privándola de su libertad un año y medio, este no es el único horror que Paola Durante ha enfrentado en su vida. En exclusiva para Ventaneando revela el abuso sexual del que fue víctima en tres ocasiones y por qué hasta ahora decidió alzar la voz

¿Qué dijo al respecto Paola Durante?

Paola Durante declaró que “fueron tres, uno de mi primo que sí me tocaba de chiquita, otro cuando yo me tuve que ir a Argentina con una producción de TV Azteca y que la mano derecha del productor trató de abusar de mí y, después fue con el dueño de una revista que pues fui a Los Ángeles y con una tarjeta se metió a mi cuarto y trató de abusar de mí, estaba muy tomado, afortunadamente actúe bien, lo saqué, ¿cómo? no sé, pero sí ya he estado a punto de que me violen”.

“Mis papás nunca supieron eso, nunca tuve el valor porque me dijeran que no fue cierto o porque me fueran a juzgar, entonces nunca lo dije. No doy nombres porque tampoco es la cuestión, no me gusta hablar de la gente, pero sí hay que alzar la voz de cierta manera para que la gente sepa”, recalcó Paola Durante.

¿Paola Durante buscará honrar la memoria de su madre? Este y otros pasajes intrincados de su vida serán abordados en las conferencias motivacionales que Paola Durante planea ofrecer como una manera de dignificar su pasado, pero también de honrar la memoria de su mamá.





“También hacerle justicia a mi mamá porque ella luchó tanto, peleó tanto que sí pudimos haber demandado y sí pudimos haber ganado por lo menos una disculpa pública, pero es como decir: ‘Mamá yo voy a seguir tu lucha, aquí estoy, no me voy a quedar callada, voy a contar todo lo que viví, todo lo que me pasó y voy a llegar a muchas mujeres”, agregó. “Ya me iba a retirar, pero mírame, aquí estoy y tal vez la vida me está regresando por algo”, finalizó.