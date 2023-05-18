Paola Durante furiosa: No la contactaron para serie de Paco Stanley.

A 24 años del asesinato de Paco Stanley, muchos de los involucrados en el polémico caso aceptaron participar en el documental ‘El show: crónica de un asesinato’, que se estrenará en junio a través de una plataforma de contenidos.

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Entre ellos, Paola Durante quien pasó injustamente dos años tras las rejas como sospechosa del homicidio del comunicador. Pero ¿Por qué decidió abrir la herida y revivir tan difícil episodio?, ella lo cuenta a Ventaneando.

Creo que esto tiene que salir a la luz, creo que la gente tiene que saber lo que pasó, la verdad, el daño que provocaron, mi mamá luchó, con uñas y dientes y en esa lucha ella se enfermó y murió y, creo que yo quería dejar bien parado el nombre de mi mamá, el daño que me hicieron, el daño que le hicieron a mi hija y que fue un daño para toda la vida. Pues, yo conté lo que yo viví, mi verdad

Y, aseguró que, con su participación en dicho documental, quiere desligarse de una vez por todas de tan desafortunado evento.

Pero yo ya no me dedico a eso, yo ya estoy en Vallarta, tranquila, descansando, pintando, siendo otra persona y quiero, de verdad, empezar una vida tranquila, en paz. Olvidarme de ese pasado que me ha dejado muchas marcas, que me ha cerrado muchas puertas en el trabajo, mi vida en el medio se convirtió en ‘Paola, la de Paco Stanley’

Paola, reveló que fue Mario Bezares, quien también participa en el documental, el que la convenció de hacer lo mismo.

Me dijo ‘Es una entrevista, no es un trabajo, es una entrevista y vas a hablar de lo tuyo’ y le dije ‘Tienes toda la razón’

¿Paola Durante va a proceder contra la bioserie que están haciendo de Paco Stanley?

Aunque Paola Durante, sí aceptó participar en un documental sobre el asesinato de Paco Stanley, no está de acuerdo con la serie que se está produciendo sobre el mismo tema y, advirtió que podría entablar acción legal en contra de quien resulte responsable.

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Me da mucho coraje, porque, qué no nos hayan hablado, me enteré de muchas cosas que hizo la serie, que me dolieron mucho, que quisieron contar muchas cosas y que yo dije ‘¡Wow! Hacer algo sin autorización, algo muy doloroso para tantos seres humanos que vivimos este caso’ pues sí, sí me dolió, obviamente ya está en manos de abogados, ya basta de injusticias, ya basta de inventar cosas, ya basta de querer vender, porque todo mundo gana y nosotros, siempre vamos a salir perdiendo