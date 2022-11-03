Paola Durante implora ayuda porque le vaciaron sus cuentas.

Después de que le vaciaran sus cuentas bancarias haciéndole creer que debía devolver un préstamo bancario, Paola Durante acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF.

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Esto para clamar ayuda, viajó a la Ciudad de México desde Puerto Vallarta, donde ahora reside, aunque lastimosamente este miércoles se topó con que la dependencia estaba cerrada.

El banco no me ha respondido, me dijeron que mejor viniera a CONDUSEF de la Ciudad de México, desafortunadamente está cerrado

Y, detalló de nueva cuenta que fue a través de una llamada telefónica que le hizo una supuesta empleada del banco que le robaron los ahorros de toda su vida.

Los delincuentes sabían todos los datos de Paola Durante.

Lo curioso, es que la supuesta empleada conocía los datos y números de sus cuentas.

Me hablan hace unas semanas y me dicen que yo solicité un préstamo y dije ‘No, no, yo no solicite ningún préstamo’ en ese momento abrí mi cuenta priority y ahí estaba el dinero

Y, me metió miedo y cuando me dijo ‘Es que, ese dinero no es tuyo, lo tienes que regresar’ cuando lo regreso, ella me dijo ‘Regrésalo a una cuenta, pero estaba a mi nombre’ ella me dijo ‘Están hackeando tus cuentas’ y dije ‘¿Cómo que están hackeando mis cuentas?’ ‘Si, tienes que tener cuidado, entonces tenemos que cambiar todas tus cuentas’

Al otro día que yo voy a ver mis cuentas, estaban en cero, pero aparte en 0.43, o sea sabían lo que yo tenía, sabían mi número de cuenta

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Prácticamente, sin un peso en la bolsa Paola ha visto la solidaridad de familiares como su prima Bárbara Mori.