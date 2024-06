Paola Durante vivió un calvario en prisión, tras la muerte de Paco Stanley

La sospecha de que había participado en el asesinato de Paco Stanley, llevó a Paola Durante a permanecer casi año y medio en la cárcel donde vivió una experiencia pavorosa que le cambió la vida, aunque ahí dentro conoció a persones de quienes nunca espero recibir ayuda y protección como Sarah Aldrete, mejor conocida como la ‘Narcosatánica’.

En el programa “Tras las rejas”, producido por este estudio de espectáculos en el 2013, así recordó Paola el momento en que pasó del arraigo al penal de Santa Martha Acatitla sin previo aviso.

Paola Durante recuerda paso por la cárcel al ser acusada del homicidio de Paco Stanley [VIDEO] La entonces modelo, estuvo casi año y medio tras las rejas por una acusación prefabricada del homicidio de Paco Stanley.

¿Qué dijo Paola Durante? “Llega mi mamá y me dice: ‘Te tengo una mala noticia, Mario Bezares se va al reclusorio pues lo están acusando del asesinato de Paco Stanley’ y le dije ‘¿y nosotros?, me dijo ‘no creo, tu abogado pidió un amparo’”, declaró.

“Al otro día prendí la tele y vi que decía ‘no solo Mario Bezares se va, también se va Paola Durante”, recalcó Paola, quien aseguró que en ese momento se volvió loca y comenzó a gritar.

“Me fui a la ventana, todo el mundo pensó que me iba a matar y cuando íbamos en el camino vi que cerraron Periférico y la gente se nos quedaba viendo como si fuéramos los asesinos más buscados de todo el mundo porque era helicópteros, carros, medios, motos, eta algo que en mi vida había visto así en México”, agregó y señaló que le pidieron que se tapara la cara, pero ella no accedió porque nunca hizo nada.

¿Cómo fue su llegada al reclusorio?

Paola Durante recordó que cuando llegó al reclusorio todos decían “ya llegó, ya llegó y todas trepadas como changuitos en las rejas y yo decía: ‘me van a matar, me van a hacer algo porque todo mundo amaba a Paco Stanley’”.

¿A qué personajes conoció en el reclusorio?

La actriz rememoró que un día conoció a “una señora gorda que tenía la foto de Paco Stanley y decía con cara de loca y sartén en la mano: ‘le voy a hacer justicia a Paco Stanley’”.

A la mujer en cuestión la encerraban en su celda y todas las noches decía que le iba a hacer justicia a Paco Stanley, hasta que un día la pudo agarrar y tuvo que intervenir la jefa de custodias para rescatarla.

¿Cómo conoció a Sarah Aldrete?

“Estaba con cinco o seis chavas, me estaba volviendo loca, entonces quise bajar y me estaba esperando Sarah Aldrete, a quien le dicen la ‘Narcostánica’ y me dice: ‘espérate, yo soy la mera, mera aquí y nadie te va a hacer nada’”, aseveró y recordó que la llevó dormitorio por dormitorio para decirle a las demás que ella era su ahijada y protegida.

“Ella medía 1.78 - 1,80, entonces me ayudó con todas y todas me respetaban... Fue un cariño muy, muy fuerte, me protegió desde un principio y me avisaba de cuando me querían golpear o me querían hacer algo. Siempre era la primera en enterarse y siempre era la que me protegía de todo eso”, agregó.

¿Estuvo en peligro de muerte en la cárcel?

Al preguntarle si su vida estuvo en riesgo al interior del penal de Santa Martha, Paola Durante señaló que “las revistas a las que les encanta inventar cosas pusieron en la portada que yo había dicho que yo las mantenía a todas”.

“Sarah llega y me dice te está buscando Lupe, Lupe era la más canija de todas, una grandota, morena y me dice ‘te quiere matar’. Fui con Lupe y le dije ¿qué pasó, se te ofrece algo conmigo? ¿me quieres decir algo?, me dice, ‘¿por qué andas diciendo que somos unas muertas de hambre?’ y le expliqué cómo eran los medios de comunicación, todo lo que inventaban y todo lo que decían. Me dice: ‘no te pases de lanza porque yo solo paso una”, recordó.

¿Pensó en suicidarse? Paola Durante confesó que “pensé una vez en ¿qué haría si esto acabara ya?, pero pensaba en mi hija, creo que, si yo no hubiera tenido a mi hija, tal vez hubiera hecho algo en contra mía, y mi madre porque hizo tantas cosas que yo no podría fallarle”.

