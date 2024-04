Paola Durante niega romance con Bezares y demandará por serie de Paco Stanley.

Hace unos días salió a la luz el tráiler de ¿Quién lo mató?, serie que narra el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, y de nuevo todas las miradas están puestas en los personajes que en 1999 protagonizaron esta trágica historia. Paola Durante fue una de las personalidades involucradas en este suceso, por lo que dio su punto de vista acerca del proyecto, el cual no la tiene muy contenta gracias a la forma en la que la retratan y la manera en que plasman la muerte del presentador.

¡Salen a la luz las primeras imágenes de la serie de Paco Stanley! [VIDEO] ¡Checa las imágenes! Ya salió a la luz el primer vistazo de los actores en la serie de Paco Stanley, ¡así luce Belinda y Luis Gerardo Méndez!

Recordemos que el asesinato del famoso conductor, que sucedió el 7 de junio de 1999 al salir del restaurante El Charco de las Ranas, fue un gran acontecimiento por toda la investigación alrededor del caso, la cual llevó a que Paola Durante y Mario Bezares fueran detenidos.

Recientemente, la modelo brindó entrevistas a la prensa mexicana, y visiblemente molesta externó que “no podía creer que en el avance de la serie la estuvieran relacionando sentimentalmente con Mario Bezares”.

“No puedo creer que hayan subido esto, es una falta de respeto lo que están haciendo. No lo puedo creer. Los voy a demandar, esto nunca pasó... Hoy es mi cumpleaños, qué bonito regalo de cumpleaños, hijos de pu$%”, explicó Paola.

¿Existió un romance entre Paola Durante y Mario Bezares?

Durante aseguró que, si antes de que esta serie apareciera, la gente no creía en su versión, ahora menos lo harán. Además, dejó muy claro que nunca tuvo una relación sentimental con su compañero “Mayito”: “No estábamos juntos, nunca hubo una relación de Mario y mía y cuando estábamos en el reclusorio él me trató como un papá, ¿cómo van a inventar ahora? Si de por sí para la gente ha sido difícil creer que somos inocentes, imagínate ahora con esto. ¿Cómo es posible que inventen cosas?… No quieran venir a manchar mi imagen de esta manera, no entiendo... No sé qué es lo que le hacemos a la gente para que nos estén haciendo esto. O sea, no se vale, nosotros ya sufrimos bastante como para que ahora empiecen a meterle a la gente otras cosas que no son”, agregó.