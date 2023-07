Papá de Checo Pérez cree que Paloma reconciliará a Luis Miguel con sus hijos.

¿Paloma Cuevas será quien acerque y reconcilie a Luis Miguel con todos sus hijos?, eso es lo que cree Antonio Pérez Garibay, padre del campeón del automovilismo mexicano Checo Pérez. El empresario habló del tema a propósito del reciente encuentro que sostuvo en Madrid, España, con la pareja de la que todo mundo habla.

¿Qué dijo el papá de Checo Pérez?

En un encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Antonio Pérez Garibay aseguró que Paloma Cuevas le cambiará la vida a Luis Miguel y será la encargada de reconciliar al ‘Sol’ con sus hijos. “Estoy seguro que ella (Paloma Cuevas) los va a llevar a un buen puerto”. “La veo como una gran mujer, si yo viera que esta mujer los iba a separar más; al contrario, yo creo que los va a unir a todos”, agregó.

¿Paloma Cuevas hará que Luismi se reconcilie con sus hijos?

Al preguntarle al empresario si Paloma Cuevas será el catalizador que hará que Luis Miguel se acerque nuevamente a sus hijos, Pérez Garibay aseguró que la española dará mucho “más de qué hablar alrededor de la vida de Micky, todo para bien. A él lo veo realizado, a ella también y no carga gripas ajenas”.

¿Qué opina sobre que Luis Miguel le robó su esposa a su amigo? Sobre la versión que apunta a que Luis Miguel le robó la esposa a su amigo, el torero Enrique Ponce, Antonio Pérez Garibay declaró entre risas: “Mira, vuelvo a lo mismo. No hay mejor amigo en la vida que el que se lleva a tu exmujer”.

¿Qué dijo sobre la relación de La Chule y Luis Miguel?

El padre de Sergio Pérez prefirió no meterse en camisa de once varas al opinar entre la relación de Aracely Arámbula y Luis Miguel. “Yo soy respetuoso en todas las áreas y voy a respetar a Micky y a Picha y a Sergio en todas sus relaciones, yo no soy el vocero de los Basteri”.

Lo que sí refrendó es que hoy por hoy ve a Luis Miguel completamente feliz y renovado al lado de Paloma Cuevas. “El mejor Micky en la historia es el que acabo de ver en Madrid. Nunca en la vida había visto a este Luis Miguel, sus ojos, su mirada, el gentleman que es con esta gran reina, veo al Luis Miguel que no era, yo creo que se va a abrir al mundo”.

Don Antonio estuvo presente en la presentación del mezcal “Fridu” que Alex Basteri lanzó inspirado en Frida Kahlo y aunque afirma que sus hijos son cercanos a Luis Miguel y a sus hermanos, prefirió no hablar de Sergio Basteri, a quien hace unos años ayudó en su intento de lanzarse como cantante.

“Son amigos de mis hijos, ahora quedaron… Checo de acompañar a Micky a un concierto y que Micky viera una carrera de Sergio”, sentenció. Por último, el empresario aseguró que sus hijos están muy bien y dijo querer a los Basteri como si fuera su padre.