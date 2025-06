“A mí no me gusta compartir con ellos": ¿Victoria Ruffo no quiere que los Derbez asistan a la fiesta de su nieta?

Victoria Ruffo ha sido bastante mencionada en las últimas horas. Primero fue el tema de sus complicaciones médicas y en lo más reciente, la ex pareja de Eugenio Derbez precisamente habló de los problemas que se presume tiene el comediante con Alessandra Rosaldo. Y para dejar todo claro, indicó que no se los quiere encontrar en los próximos eventos familiares.

La actriz fue cuestionada en un chacaleo dentro del aeropuerto, en el cual se le vio afectada físicamente. Ahí indicó que trae una especie de gripa que le produce dolor de garganta severo y una tos que no la deja en paz. Además, también explicó por qué estaba en silla de ruedas, pues tiene problemas en las cervicales. Pero también se notó sorprendida con la invitación que le envió su hijo, José Eduardo.

¿Qué mensaje mandó Victoria Ruffo contra José Eduardo y su papá?

Entre todos los temas que amablemente se detuvo a contestar, explicó que su hijo la sorprendió con la invitación para la fiesta del primer año de su nieta. Estas fueron sus palabras: “Tessa, el lunes 30 cumple un año de vida. Me mandó la invitación y le dije que no lo podía creer. El año se fue muy rápido”.

Sin embargo, en más sobre el tema, no dudó en dejar un dardo bastante contundente en contra de la familia del padre de su hijo: “A mí no me gusta compartir con ellos. Ellos que compartan otro día”. Entonces, todos esperan que la salud de Victoria mejore, pues la fiesta de su querida nieta se llevará a cabo los próximos días.

¿Quién es la nuera de Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo es la más orgullosa de su nieta, así lo deja claro en sus redes sociales, donde la gran mayoría de su contenido son fotos con la niña que cumplirá un año. Y lo que también queda claro, aunque no se compara con el amor que irradia por su nieta, es que quiere bastante a Paola Dalay.

La joven influencer se dedica al ámbito de la moda y es originaria de Toluca. Hoy ya es parte de una de las familias más mediáticas de México y celebrará a su hija en el evento que ya compartió Victoria Ruffo ante los micrófonos de Ventaneando.

