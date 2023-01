Papás de Debanhi Escobar esperan respuesta a denuncia contra Platanito.

Los padres de Debanhi Escobar siguen en su lucha para dar con los responsables del asesinato de su hija ocurrido en abril del año pasado, pero también, para que se sancione a quien se mofó del trágico suceso. Tal es el caso de Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito.

¿Qué dijeron los papás de Debanhi Escobar sobre la denuncia contra Platanito?

En Exclusiva para Ventaneando, don Mario Escobar y Dolores Bazaldua comparten que siguen a la espera de una respuesta sobre la denuncia interpuesta en contra del famoso comediante ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

“Ya hay un antes y un después de esa denuncia. Creo que todas las víctimas de un feminicidio tenemos derecho a que nos respeten, a que no se nos revictimice o a hagan ese tipo de comentarios porque no quisiéramos ver a ellos en la misma posición. A lo mejor porque no les ha pasado esto, empiezan a lucrar con ese tipo de chistes y pues no se vale”.

“Que se lleve hasta las últimas consecuencias, de sanciones administrativas, que le pongan un alto, que lo capaciten en perspectiva de género, que lo capaciten en cuestión de no victimizar a la gente y que tomen las medidas administrativas necesarias que considere la CONAPRED para que esto no vuelva a suceder”, expresó el padre de Debanhi.

Mientras que su mamá explicó: “Respeto al dolor que nosotros sentimos, y lucrar, hacer ese tipo de chistes, pues no. Me dio mucho coraje, me dio impugnación, todo sentí cuando yo lo escuché, entonces, ese tipo de chistes es falta de respeto”.

Este miércoles, los padres de la joven fallecida acudieron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, donde sólo las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes para acompañarlos.