Paquita la del Barrio tenía un último deseo y por fin se ha revelado

El pasado lunes 17 de febrero de 2025, la música mexicana se vistió de luto con la triste noticia de que Francisca Viveros Barradas , mejor conocida como Paquita la del Barrio , había muerto a los 77 años de edad. No obstante, ahora se ha revelado cuál era el último deseo de la cantante originaria de Xalapa, Veracruz.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Pero antes de revelarte cuál era el último deseo de la cantante, es importante recordar que, de acuerdo con lo confirmado por su representante, ‘La Reina del Pueblo’ murió de un infarto mientras dormía: “Nos llamaron a las ocho de la mañana para decirnos que no despertaba que se veía pálida”, reveló. Además, aunque no en el comunicado oficial compartido en su cuenta de Instagram no se dio más detalles de su deceso, se sabe que ya presentaba diferentes problemas en su salud.

Te puede interesar: Ángela Aguilar comparte polémico VIDEO de Paquita la del Barrio tras su muerte: Cancelada

Recordamos la última entrevista de Paquita la del Barrio con Venga la Alegría [VIDEO] Recordamos una entrañable entrevista con Paquita la del Barrio, quien nos habló de sus vivencias y de su gran trayectoria musical.

¿Cuál era el último deseo de Paquita la del Barrio?

Posteriormente, en entrevista para nuestros compañeros de Ventaneando, Paquito Torres, mánager de Francisca Barradas, contó que el último deseo de la intérprete de “Pobre Pistolita”, “Me Saludas A La Tuya” y “Las Mujeres Mandan”, ya no lo pudo cumplir, ya que se voluntad era volver a pisar los escenarios a pesar de los problemas de salud que enfrentó en los últimos años de su vida.

También te puede interesar: ⁠⁠Leonardo Aguilar revela que habrá nuevos integrantes en la familia; ¿Ángela está embarazada?

Respecto a lo anterior, Paquita la del Barrio tenía programados tres conciertos, dos internacionales y uno nacional. El primero de ellos era el 16 de marzo en la Ciudad de México. Posteriormente el 17 de mayo pero en Oakland, California. El último show tenía como fecha el 11 de octubre en Gas South Arena, en Duluth, Georgia, los últimos dos en Estados Unidos.