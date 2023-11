¿Para qué sirve tomar vinagre en ayunas? Esta es la razón

Son varios los ingredientes que pueden ser parte de un remedio casero para tomar o consumir antes del desayuno por sus beneficios a la salud. Por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de coco y el vinagre de manzana. Sin embargo, ¿qué tan efectivo es tomar vinagre en ayunas?

De acuerdo con investigaciones y portales especializados, el vinagre de manzana tiene potenciales beneficios en el control del azúcar en la sangre, bajar de peso y la reducción del colesterol. Incluso, tiene propiedades antimicrobianas. Por lo tanto, muchas personas deciden tomarlo.

Contrariamente, dietistas como Jillian Kubala señalan que tomar vinagre en ayunas no es tan efectivo como muchos plantean. A su vez, explica que no existen pruebas científicas que demuestren que tendrá mejores resultados a esa hora del día en específico. Sin embargo, esto no significa que el vinagre de manzana no sea capaz de brindar algunos aportes a tu bienestar.

¿Cuáles son los beneficios de tomar vinagre en ayunas?

En este sentido, tomar vinagre en ayunas puede suprimir el apetito y generar un modesto efecto en la pérdida de peso debido al ácido acético que contiene el producto. Todo esto de acuerdo con algunos estudios científicos en humanos. Aunque, la experta sugiere que tomar vinagre de manzana “se combine con un aumento de la actividad física y modificaciones saludables de la dieta”.

Por otro lado, se cree que tomar vinagre en ayunas puede corregir muchos problemas gastrointestinales pero tampoco existe un respaldo científico. Aparte que puede causar efectos secundarios desagradables cuando se excede la cantidad de consumo.

A pesar de ello, hay personas que toman el vinagre de manzana para tratar el reflujo gastroesofágico por sus probióticos que aparentemente inducen a las bacterias buenas. En este sentido, la dietista Beth Czerwony explica que si tu doctor dice que está bien tomar vinagre en ayunas, “entonces es probable que tampoco haya daño”.

¿Cuánto vinagre de manzana tomar en ayunas?

Como decíamos antes, los efectos secundarios desagradables de tomar vinagre en ayunas surgen cuando excedemos la dosis recomendada. Por lo tanto, si quieres consumirlo, recuerda no sobrepasar de 1 a 2 cucharadas, es decir, 10-20 mililitros al día que tienen que ser diluidos en un vaso grande de agua.

