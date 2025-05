¿Embarazo o panza normal? Paris Hilton revela la verdad sobre el beso en el vientre a fan

Paris Hilton es una de las figuras más icónicas de la cultura pop a nivel internacional, aunque es importante destacar que la estadounidense ha demostrado un cariño sincero hacia el pueblo de México, por lo que es común verla visitar nuestro país, tanto en los buenos como en los malos momentos.

Esta vez, la famosa rubia estuvo en la Ciudad de México para promocionar el lanzamiento de su nuevo perfume, se trata de la fragancia número 30 que lanzará al mercado y lleva el nombre de “Iconic”, o icónica, como lo es ella y toda su historia.

Paris Hilton revela que fan a la que besó en el vientre sí estaba embarazada

Durante un encuentro con la prensa y al ser cuestionada por las cámaras de Ventaneando, Paris Hilton confirmó que la mujer a la que besó en el vientre durante su visita a México en el 2018, tras el terremoto que acabó con el patrimonio y las vidas de muchos ciudadanos, en realidad sí estaba embarazada.

“Ella me dijo que estaba esperando a un bebé, me pidió que le besara la pancita para darle buena suerte, así que lo hice. Son rumores los que dicen que no era cierto, ella me dijo que se sentía honrada de conocerme”, explicó la rubia asegurando que es una anécdota que jamás se le olvidará.

#LoVisteEnVentaneando: Paris Hilton nos reveló en exclusiva, que a la fan que le besó la pancita si estaba embarazada. 🤰 😅#Ventaneando por #AztecaUNO ⭐ pic.twitter.com/2ySihokjxv — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 15, 2025

Y es que, en diferentes partes del mundo, especialmente entre internautas mexicanos, se compartió esta imagen icónica de Hilton besando la panza de una mujer, y muchos tacharon a la rubia de haberse confundido y solo besar el vientre de una persona con sobrepeso, cosa que ya desmintió.

¿Cómo ayudó Paris Hilton durante el terremoto en México?

Paris demostró tener buen corazón a regalar dos casas a personas que perdieron su patrimonio durante el sismo, además de que ella y su equipo repartieron víveres y convivieron con muchos de sus fans en la capital del país, mientras otros aseguran que es una figura pública muy humilde, sencilla y carismática.