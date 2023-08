Esto le pasa a tu cuerpo si te bañas con jabón de trastes

Hay gente que siempre tiene curiosidades y, hasta llega a implementarlas buscando tener respuestas de todo tipo. Pues bueno, para quienes se encuentren en ese grupo, vamos a explicar qué pasa en tu cuerpo si te bañas con el mismo jabón que se usa para lavar los trastes.

Es importante mencionar que, no se puede estar reemplazando un elemento por otro, al momento de hablar de higiene. La verdad, es que si bien tienen ambos un mismo fin, su composición es difiere, por lo que no deben mezclarse. Incluso, no hay especialistas que afirmen que esto sea lo correcto.

¿Qué le pasa a tu cuerpo si te bañas con jabón para lavar los trastes?

Para describir a los detergentes, hay que decir que los mismos se componen de productos alcalinos, blanqueadores, ácidos, hidróxido de sodio (sosa), agentes colorantes, entre otros. Con ellos se busca disolver la grasa, la suciedad, quitar manchas, desinfectar y limpiar residuos que son difíciles de remover.

Es fundamental que comprendas, porque no debes bañarte con este tipo de detergentes, ya que contienen sustancias o componentes demasiado fuertes y agresivos para nuestra piel, por lo que podría causar un daño grave.

Pensemos que si el jabón de trastes o la ropa tienen contacto con la piel de tu rostro o cuerpo podrían resecarlo, agrietarlo y en el peor de los casos ocasionar erupciones, alergias graves o quemaduras por la fórmula con la que están hechos estos productos.

Y, en el lado del cabello, los problemas se presentarían, en el hecho que al contener sosa cáustica, pueden causar quemaduras, rompimiento del pelo, irritaciones en el cuero cabelludo e incluso ceguera.