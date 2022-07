Así fue la paternidad de Fernando del Solar durante su lucha contra el cáncer.

Fernando del Solar y la paternidad en medio del cáncer.

Nuestro querido amigo y conductor, Fernando del Solar, falleció debido a un severo cuadro de neumonía, así lo reveló su esposa Anna Ferro, en conferencia de prensa donde señaló que a raíz de la muerte del papá del actor (Noberto Cacciamani) hace algunas semanas, provocó que sus defensas bajaran considerablemente.

Durante el homenaje póstumo que se la ha hecho al conductor en los diferentes espacios de Azteca UNO, Ventaneando compartió una entrevista que se le hizo a Fernando del Solar, cuando abrió su corazón y habló sobre cómo enfrentó su paternidad durante su enfermedad.

Luego de recibir la desafortunada noticia de que padecía Linfoma de Hodking, una especie de cáncer que se desarrolla en los glóbulos rojos del cuerpo, la vida de Del Solar cambió para siempre en todos los sentidos, principalmente en el ámbito personal, pues se perdió momentos clave de la vida de sus hijos Luciano y Paolo, los cuales procreó con Ingrid Coronado.

Fernando del Solar abrió su corazón

“Tuve la suerte o la desgracia, la maldición o la bendición que, a los ocho o nueve meses de Paolo, a mí me diagnostican el tema de la enfermedad, me diagnostican cáncer y a partir de ahí todo el rol y todo el juego familiar se transforman”.

“Eran muy chicos, Luciano tenía tres años, por cumplir cuatro, Paolo apenas iba a cumplir un año. Me acuerdo que había días en que yo regresaba del hospital, después de las quimios uno llega muy afectado y le decía: ‘Hoy papá no tiene ganas de jugar’”.

En aquel entonces, Fernando Martín Cacciamani Servidio habló de los síntomas que presentó después de las quimioterapias. “Después de una quimio hay fiebre, tu cuerpo se pone caliente, sientes silbidos en las orejas (…), estás destruido”.

Así mismo, recordó que cuando estaba enfermo sus hijos se acostaban con él y lo abrazaban, señaló también que ese fue un aliciente para él porque sin decirle nada sus pequeños le daban toda la fuerza sin siquiera decir una sola palabra.

“No había ni que llorar ni que decirle hijo te amo, era solo sentir su calorcito, el corazoncito como latía. Hasta el día de hoy no he logrado decirles esto, pero cuando estén más grandes se los voy a compartir, se los voy a agradecer”.

Así fueron los momentos más fuertes de su enfermedad

El conductor reveló que cuando adelgazó y estaba muy demacrado no quería que nadie lo viera así y se quedara con esa imagen de él, sobre todo Paolo y Luciano, con quienes habló y les preguntó si preferirían no verlo así o verlo, a lo que ellos respondieron que querían verlo y estar cerca de él.

“Cuando pasé momentos yo ya muy fuertes físicamente, cuando yo estaba muy delgado, muy amarillo, muy demacrado, era yo el que no quería que me vieran así, yo no quería que se quedaran con…, si esa iba a ser la última imagen de papá y hoy lo hablé con ellos después de haber tenido otro problema en el hospital (…). Les platiqué, ¿ustedes qué preferirían, ver a papá o prefieren no ver a papá en estas condiciones? Y ellos me dijeron: ‘no, queremos estar cerca de papá’ y estuvo padrísimo porque me dieron una lección a mí”.

“Yo no les estaba dando la posibilidad de escoger qué querían hacer ellos en una situación así, pero hoy, Luciano a los 11 y Paolo a los 8 me dijeron: ‘no papá, queremos estar contigo, te queremos acompañar”.