Pati Chapoy lamenta que no exista justicia para las mujeres en México ante el caso Elisa Vicedo

Esta tarde nos enlazamos en vivo con Elisa Vicedo, quien se mostró visiblemente afectada por el amparo que las autoridades mexicanas le otorgaron a su presunto violador Eduardo “N”, hecho que sin duda lamentó nuestra querida Pati Chapoy. Recordemos que actualmente la actriz radica en Canadá.

¿Qué dijo Elisa Vicedo?

“Buenas tardes, sé que tienen muy corto el tiempo, agradezco el espacio. Nos habían dicho que se había interpuesto un amparo, en este momento ya tenemos la seguridad, nos llegó la notificación del amparo y mi abogado está yendo a las instancias para responder al amparo”, dijo Elisa Vicedo.

“Nosotros tenemos que responder cada cosa, ya hicimos una apelación anteriormente, bueno, ellos hicieron la apelación a la vinculación a proceso, nosotros respondimos a esa apelación, al final, la sala nos dio la razón y por eso sigue vinculado a proceso.

Hasta este momento lo que ellos buscan es desvincularlo completamente del proceso, esto con el amparo, el amparo de hecho nació en México y no se ocupa en casi ningún país del mundo, de primer mundo, excepto en otros países como en México donde sí se ocupa. Es un recurso que tienen las personas que están acusadas de un crimen y es un derecho humano, entonces, en este momento no voy a mentir. Me siento muy bajoneada, no”, recalcó Elisa Vicedo.

¿Cómo se siente Elisa Vicedo tras el amparo que le otorgaron a Eduardo “N”? “Eso no quiere decir que no vayamos a seguir luchando, no quiere decir que no vaya a seguir alzando la voz, vamos a responder al amparo y vamos a intentar que tengamos algo positivo de todo esto”, agregó.

“Solo quisiera agregar una cosa que creo que es muy importante, a pesar de que están también pidiendo la suspensión provisional del proceso, no se sabe todavía si se las van a dar o no se las van a dar. Ellos pidieron que por favor no se suspenda la audiencia del día 27 de enero, lo cual para mí demuestra todavía muchas más las ganas de revictimizarme y las ganas de ponerme en el mismo espacio que esta persona porque si ya vas a pedir la suspensión provisional del proceso, pues da igual si se van a una audiencia intermedia o no.

Lo único que están pidiendo es que pase lo que pase en esa audiencia, el resultado no afecte porque, de ser así, que sea aceptada la suspensión provisional a proceso, si quieren que haya una audiencia más… pues no haya un resultado como tal, no se vaya a juicio directamente tendríamos que esperar a que termine el amparo y sepamos si un juez y los magistrados lo desvinculan o no lo desvinculan del proceso. Es un proceso ahorita que está comenzando y que, bueno, espero que la gente me aguante. No me va a tomar otros 7 años”, recalcó.

¿Se llevará a cabo la audiencia del 27 de enero a pesar del amparo?

“Sí, eso fue algo que ellos pidieron, o sea, esa es una cosa para mí un poco extraña porque si tú pides una suspensión provisional del proceso es porque no quieren estar ahorita en el proceso, necesitan un par de meses, pero al pedir eso, para mí como víctima y como psicóloga… también me demuestra el nivel de gravedad en la salud de quien está pagando estos abogados, o sea, para que tú quieras ver a una persona que sabes que vas a revictimizar una y otra vez… es porque realmente quiere fregar mentalmente a esta persona”, enfatizó.

Por último, Elisa Vicedo no aguantó y rompió en llanto, asegurando que se siente muy “desilusionada, realmente quiero pensar que mi país va a funcionar y mi país me va a dar justicia a mí... Ya no puedo más, mi corazón ya no puede más, estoy en un punto de saber qué pude haber hecho mal, para que, aparte de haber sido violada, golpeada, victimizada, me haya tenido que ir de mi casa, de mi país... con tan solo 28 años tenga que ir tanto a juzgados, no creo que ninguna persona se merezca todo el dolor que estoy pasando… aquí estoy dando la cara como si nosotros fueramos los criminales”.